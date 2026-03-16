Migrația populației reprezintă unul dintre factorii care influențează direct cererea de locuințe în marile orașe. În mod tradițional, România a fost o țară din care mai mulți oameni au plecat în străinătate decât s-au întors, însă această tendință începe să se schimbe în ultimii ani.

Dezvoltarea economică a unor regiuni, în special zona București–Ilfov și câteva centre urbane importante, a determinat o creștere a numărului de români care aleg să revină în țară, cel puțin pentru o perioadă.

„Datele INS indică o tendință clară de revenire în țară a românilor, cel puțin cu caracter temporar, pe o perioadă minimă de 12 luni. Tendința este cea mai pronunțată în București, ca urmare a dezvoltării economice a capitalei, însă este ușor de remarcat și în principalele județe ale țării din punct de vedere imobiliar. În timp, această tendință poate influența dinamica pieței imobiliare din România, în special pe segmentul de închiriere pe termen scurt și mediu”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Capitala este orașul în care fenomenul revenirii românilor din străinătate se vede cel mai clar. În perioada 2020–2024, peste 31.500 de bucureșteni s-au mutat definitiv în afara țării, însă aproximativ 39.000 de români au revenit din străinătate și și-au stabilit domiciliul în București.

Astfel, Capitala a înregistrat un plus de aproximativ 7.500 de locuitori pe segmentul migrației externe definitive.

În același timp, datele privind migrația temporară arată o diferență și mai mare: aproape 104.000 de persoane s-au mutat temporar în București după ce au locuit în străinătate, în timp ce aproximativ 89.000 de locuitori au plecat temporar din țară.

În total, luând în calcul atât migrația definitivă, cât și cea temporară, Bucureștiul a câștigat aproximativ 22.500 de locuitori în ultimii cinci ani.

Totuși, analiza evoluției anuale arată că surplusul de populație a început să scadă în ultimii ani, după un vârf înregistrat în 2022.

Fenomenul revenirii românilor din diaspora este vizibil și în județul Ilfov, unde dezvoltarea economică și apropierea de București au atras tot mai mulți oameni.

În perioada analizată, aproximativ 2.500 de locuitori ai județului s-au mutat definitiv în străinătate, însă aproape 3.800 de români reveniți din afara țării au ales să se stabilească în localitățile din Ilfov.

În plus, migrația temporară a adus încă aproximativ 4.000 de persoane în județ. Per total, Ilfov a câștigat aproximativ 5.300 de locuitori din migrația externă în ultimii cinci ani.

Datele INS arată că majoritatea județelor mari din România au câștigat locuitori din migrația externă temporară. În schimb, unele orașe reședință de județ au pierdut populație prin plecări definitive în străinătate.

De exemplu, în Cluj-Napoca au plecat în ultimii cinci ani aproximativ 2.300 de locuitori, în timp ce doar 1.600 de persoane au venit din străinătate. În schimb, la nivelul județului Cluj există un surplus de aproape 7.500 de locuitori din veniri din străinătate.

Situații similare se regăsesc și în alte zone ale țării. Brașovul, Timișul, Doljul sau Iașiul au înregistrat câștiguri de populație la nivel de județ datorită veniriilor temporare din străinătate, chiar dacă orașele principale au pierdut locuitori prin migrația definitivă.

Județul Constanța este cel mai bun exemplu în acest sens, cu peste 10.000 de persoane venite temporar din străinătate în ultimii cinci ani.

Analiza Storia arată că interesul pentru locuințe din partea românilor din diaspora este vizibil și în statisticile platformei imobiliare.

În perioada ianuarie 2025 – februarie 2026, cei mai mulți utilizatori care au căutat anunțuri imobiliare pe platformă, în afara României, au provenit din Germania, Marea Britanie și Italia. Pe listă se mai află Spania, Franța, Statele Unite, Austria, Republica Moldova și Țările de Jos.

În paralel, creșterea numărului de muncitori străini contribuie la schimbările demografice din România. La finalul anului 2025 existau peste 145.000 de persoane din afara Uniunii Europene cu drept de ședere pentru muncă, cele mai multe provenind din Nepal, Sri Lanka, Siria, Turcia și Bangladesh.