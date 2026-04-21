Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat retragerea sprijinului politic pentru prim-ministrul Ilie Bolojan, în urma unei consultări interne la nivel național la care au participat peste 5.000 de membri ai partidului, a transmis fostul ministru al Muncii, Marius Budăi.

Acesta a scris pe contul său de Facebook că decizia vine pe fondul unei nemulțumiri generalizate din interiorul formațiunii, PSD considerând că România traversează deja o criză economică, iar nivelul de trai al populației s-ar fi deteriorat. Budăi a susținut că partidul își exprimă regretul pentru faptul că nu a intervenit mai devreme în direcția guvernării și a precizat că speranța unei colaborări eficiente în coaliție nu s-ar fi concretizat din cauza lipsei de dialog.

În evaluarea prezentată de acesta, în ultimele 10 luni, guvernarea ar fi fost marcată de creșteri de taxe și impozite, reduceri de venituri și efecte de recesiune economică, măsuri care ar fi afectat inclusiv categoriile vulnerabile, precum pensionarii, profesorii, mamele, persoanele cu dizabilități și veteranii. Budăi a interpretat aceste măsuri ca pe un regres social, nu ca pe reforme.

Totodată, el a susținut că majoritatea populației ar considera că direcția actuală este greșită și a subliniat necesitatea unor schimbări urgente, inclusiv pentru a evita pierderea fondurilor din PNRR și pentru a sprijini relansarea economică. Acesta a afirmat că singura măsură de relansare economică a fost un program propus de PSD, blocat timp de mai multe luni și ulterior adoptat sub presiunea social-democraților.

Budăi a transmis că, în cazul în care partenerii de coaliție vor continua să îl susțină pe Ilie Bolojan, PSD va trece în opoziție, asumând o poziție critică, dar constructivă. Budăi a făcut apel la celelalte partide din coaliție să susțină o schimbare de direcție politică, invocând sprijinul presupus al unei mari părți a populației.

„Ajunge. STOP Planului Bolojan. PSD retrage încrederea domnului prim-ministru Bolojan. Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului politic pentru domnul Ilie Bolojan. Decizia vine după o consultare națională la care s-au pronunțat peste 5.000 de membri importanți ai partidului – o mobilizare fără precedent care reflectă gravitatea momentului. Este deja foarte târziu. Ne cerem iertare că nu am intervenit mai demult. PSD nu întoarce spatele acestei guvernări din calcule politice. O face pentru că România este deja în criză, iar românii o duc din ce în ce mai rău. Ne cerem iertare față de români și față de antreprenori că am sperat că evitând conflictul vom face lucrurile să funcționeze! Nu au funcționat. Nu aveau cum să funcționeze când cealaltă parte a respins constant dialogul. 10 luni de promisiuni. Rezultatul: taxe mai mari, salarii tăiate, recesiune. Timp de 10 luni ni s-au promis reforme. Ce am primit în schimb: majorări de taxe și impozite, tăieri de venituri, recesiune economică. Tăieri din banii mamelor. Tăieri din salariile profesorilor. Taieri din banii seniorilor. Tăieri până și de la persoanele cu dizabilități. Tăieri de la veteranii de război. Tăieri de la investiții. Tăieri, tăieri, tăieri….Aceasta nu este reformă. Aceasta este regres social. Când 80% dintre români spun că direcția este greșită, nu poți susține că ai făcut reforme. Schimbarea este necesară acum înainte să fie prea târziu pentru miliardele disponibile în PNRR, înainte să fie prea târziu pentru orice șansă reală de relansare economică. Singura măsură concretă de relansare economică din această guvernare a fost programul PSD blocat șase luni de domnul Bolojan și adoptat doar sub presiunea noastră. Dacă partenerii aleg să meargă mai departe pe mâna domnului Bolojan, PSD face opoziție cu voce tare și cu responsabilitate. PSD cheamă toate partidele din coaliție să facă împreună această schimbare. O schimbare cerută de 80% dintre cetățeni. Dar dacă partenerii aleg altfel, PSD nu va continua cu capul plecat. Va face opoziție asumată, fermă și constructivă. Este inadmisibil ca partide cu 10–12% să dea ordine partidului cu 28%. Este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale împotriva voinței celei mai reprezentative forțe politice din țară”, este mesajul lui Budăi.

Social-democrații își stabilesc strategia pentru zilele următoare și iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvern, în contextul tensiunilor din coaliție. Potrivit unor surse politice, miniștrii PSD ar urma să își depună demisiile în bloc fie mâine seară, fie joi dimineață, înaintea ședinței de guvern programate pentru aceeași zi.

În urma consultărilor de miercuri de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, conducerea PSD este așteptată să se reunească pentru a formaliza ieșirea de la guvernare prin retragerea reprezentanților din Executiv. Decizia finală ar urma să fie influențată și de modul în care vor decurge discuțiile cu șeful statului.

În interiorul partidului se discută inclusiv scenariul unei moțiuni de cenzură, care ar putea fi depusă săptămâna viitoare. Pentru adoptarea acesteia, PSD ar avea nevoie de sprijinul altor formațiuni, inclusiv AUR. Social-democrații nu exclud această variantă, dar analizează atent calculele politice și majoritățile posibile în Parlament.

Deși PSD a respins ideea unui guvern condus de Ilie Bolojan cu participarea PNL, formațiunea nu exclude complet colaborarea într-o viitoare formulă guvernamentală cu liberalii, susținând că există și alți lideri în PNL care ar putea prelua funcția de premier. În acest moment însă, după decizia de luni, PSD se află într-o poziție izolată, în condițiile în care PNL și USR nu mai susțin o guvernare comună cu social-democrații.

O altă opțiune analizată este ca PSD să rămână în opoziție și să își asume un rol critic față de guvernare. În paralel, în partid există și varianta depunerii rapide a unei moțiuni de cenzură, urmată de negocieri pentru formarea unei noi majorități și eventual preluarea guvernării de către Sorin Grindeanu, propus ca viitor premier, conform înțelegerilor politice anterioare.

În funcție de configurația parlamentară, PSD ar putea încerca formarea unui guvern majoritar sau a unuia minoritar, bazându-se pe negocieri cu mai multe partide și grupuri parlamentare. În acest context, rămân deschise atât scenariul unei guvernări alternative, cât și cel al trecerii în opoziție, cu efecte importante asupra echilibrului politic actual.