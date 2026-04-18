Foști miniștri PSD ai Muncii critică politicile economice. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, spune că așa-numitele politici de dreapta sunt caracterizate de măsuri pe care le descrie ca fiind restrictive și orientate spre reducerea intervenției statului, afirmând că acestea ar duce la accentuarea dificultăților sociale, în special pentru categoriile cu venituri mici.

El afirmă că populația nu are nevoie de explicații teoretice de economie, ci de un nivel al veniturilor care să le permită acoperirea cheltuielilor lunare de bază, făcând referire la costurile zilnice precum alimentele, utilitățile și produsele de strictă necesitate. În viziunea sa, efectele politicilor economice sunt resimțite direct în puterea de cumpărare, care ar scădea constant.

Budăi susține că indicatorii economici indică o creștere semnificativă a inflației, în special în zona alimentelor, pe care o asociază cu majorări de taxe și impozite. El afirmă că inflația alimentară ar fi crescut de la aproximativ 4% la peste 8%, iar România ar înregistra cel mai ridicat nivel al inflației alimentare din Uniunea Europeană. Totodată, el susține că inflația generală ar depăși semnificativ media europeană, ajungând în martie 2026 la aproape 10%, ceea ce, în opinia sa, readuce economia într-o zonă de presiune ridicată asupra consumatorilor.

Acesta mai afirmă că există o contradicție între statutul României de producător agricol important și nivelul ridicat al prețurilor la alimente, comparativ cu alte state europene importatoare. În interpretarea sa, acest lucru ar indica disfuncționalități în politica fiscală și de prețuri.

”Eternele politici “de dreapta” – “nu am”, “nu pot”, “hai să fie rău și vom vedea dacă va fi bine”, “săracii tot mai săraci” – lovesc violent! Românii nu au nevoie de lecții de economie, au nevoie să se ajungă cu banii până la sfârșitul lunii – asta nu au înțeles domnul Bolojan și fanii dumnealui. Mergem la piață și simțim. Plătim factura la curent și simțim. Cumpărăm pâine, ulei, lapte și simțim. Nu ne trebuie grafice ca să înțelegem că ceva nu merge bine. Ne trebuie doar să ne uităm la ce rămâne în portofel după ce cumpărăm strictul necesar. Și ce rămâne? Tot mai puțin. Cifrele confirmă ce trăiesc oamenii zi de zi:

– Inflația la alimente s-a dublat din cauza majorărilor de taxe și impozite impuse de domnul Bolojan – de la ~4% la peste 8%;

– România are cea mai mare inflație la alimente din toată Uniunea Europeană;

– Inflația generală este de patru ori mai mare decât media europeană;

– În martie 2026, inflația a ajuns la 9,9% – practic din nou în două cifre. Și asta în ciuda faptului că România este Grânarul Europei. Producem pentru jumătate din continent, dar plătim prețuri mai mari decât Spania, care importă mare parte din ce consumă”, spune Marius Budăi.

Marius Budăi susține că majorările de TVA și accize sunt factori care contribuie la creșterea costurilor de trai, considerând că aceste măsuri afectează în special familiile cu venituri reduse. El invocă și poziții ale Băncii Naționale a României, potrivit cărora, în absența acestor creșteri fiscale, inflația ar fi fost semnificativ mai redusă.

În același timp, el afirmă că formațiunea politică din care face parte a atras atenția anterior asupra riscurilor economice ale acestor politici și susține că a promovat măsuri precum plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, pe care le consideră benefice pentru protejarea consumatorilor. De asemenea, el menționează susținerea pentru introducerea unui sistem de impozitare progresivă, ca alternativă la creșterea taxelor indirecte.

Budăi mai afirmă că menținerea unei direcții economice considerate nefavorabile ar putea duce la necesitatea unor schimbări politice majore, precizând că participarea formațiunii sale la guvernare depinde de capacitatea executivului de a adopta politici orientate spre nevoile sociale. El susține că prioritatea ar trebui să fie apropierea deciziilor economice de realitatea cetățenilor și nu doar de indicatorii statistici, subliniind că eventualele decizii de retragere din coaliția de guvernare ar depinde de evoluția acestor politici.

”Cum este posibil? Domnul prim-ministru Bolojan a făcut din TVA un impozit pe sărăcie. Răspunsul este simplu: TVA mai mare, accize mai mari, niciun gând la familiile cu venituri mici. BNR a spus-o răspicat: fără aceste majorări, inflația ar fi rămas sub 5%. Adică jumătate față de ce trăim acum. Degeaba am avertizat noi, PSD – și nu numai noi, și am spus că aici se va ajunge, domnul Bolojan și fanii dumnealui “știau ei mai bine”. Consecința? România, campioană europeană la inflație alimentară. România a devenit locul unde domnul Bolojan pedepsește cetățenii pentru că mănâncă. PSD a luptat să mențină plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază – și a reușit. Fără acea luptă, situația ar fi fost și mai grea pentru milioane de familii. PSD a propus o discuție serioasă pentru impozitarea progresivă, așa cum este în toate statele dezvoltate, în loc de majorări de TVA și de accize, dar…”știau ei mai bine”. Din păcate, nu mai este suficient să pui piedici la rău. Este nevoie de o schimbare reală în guvernare. Nu plecăm din coaliție pentru funcții. Plecăm dacă românii nu primesc un guvern care să simtă ce simt ei. Un guvern care să vadă și oamenii, nu doar cifrele. Un guvern care să lucreze cu empatie, nu “fără excepții”. Nu cerem schimbare pentru noi. Cerem schimbare pentru că cetățenii români merită un guvern care înțelege că economia nu este un exercițiu contabil – este viața oamenilor. Dacă partenerii din coaliție nu vor să schimbe direcția – mergem în opoziție. Dar nu tăcem”, a continuat fostul ministru.

Fostul ministru al Muncii, Simona Bucura Oprescu afirmă că situația economică a României se află într-un punct critic și consideră că este necesară o schimbare de direcție în politicile economice actuale.

Ea susține că inflația a ajuns la 10% în luna martie, ceea ce indică, în opinia sa, o presiune semnificativă asupra puterii de cumpărare a populației. Totodată, ea arată că nivelul consumului scade pentru a șaptea lună consecutiv, interpretând această evoluție ca un semnal de deteriorare a încrederii și a capacității de consum a cetățenilor.

Oprescu mai afirmă că Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7%, ceea ce, în viziunea sa, confirmă încetinirea economiei și perspectivele fragile de dezvoltare pe termen scurt.

În acest context, ea susține că datele economice indică faptul că România urmează o direcție greșită, iar efectele sunt resimțite direct de populație. Din acest motiv, ea consideră necesară oprirea politicilor de austeritate pe care le descrie ca fiind aplicate fără o strategie coerentă și cere adoptarea unor soluții economice care să sprijine creșterea nivelului de trai și stabilizarea economiei.