Acvaplanarea apare atunci când între anvelope și asfalt se formează un strat de apă. Roata nu mai reușește să evacueze apa, iar contactul cu drumul scade puternic. Practic, mașina începe să alunece pe apă, nu pe asfalt.

În acel moment, direcția devine imprecisă, iar frânarea nu mai are efectul obișnuit. Șoferul poate avea senzația că volanul este foarte ușor sau că mașina nu mai urmează traiectoria dorită. Fenomenul poate dura o fracțiune de secundă sau câteva secunde, suficient pentru a crea o situație periculoasă.

Viteza este factorul care influențează cel mai mult apariția acvaplanării. Cu cât mașina rulează mai repede, cu atât anvelopele au mai puțin timp să evacueze apa. Pe măsură ce stratul de apă de pe carosabil devine mai gros, aderența scade rapid.

Starea anvelopelor joacă un rol esențial în acest caz. Profilul are rolul de a împinge apa în lateral. Când canalele sunt uzate, acest proces nu mai funcționează eficient. Chiar dacă anvelopa este încă legală, performanța pe ploaie poate fi mult redusă.

Presiunea incorectă contribuie și ea la problemă. Anvelopele umflate prea puțin sau prea tare nu se așază corect pe carosabil, iar evacuarea apei este mai slabă. De aceea, verificarea regulată a presiunii este importantă, nu doar înainte de drumuri lungi.

Nu toată apa de pe drum este distribuită uniform. Bălțile adânci, șleaurile formate de trafic și zonele cu drenaj slab sunt cele mai periculoase. Pe autostradă sau drumuri rapide, aceste zone apar frecvent pe banda de rulare.

Primele minute de ploaie pot fi mai riscante, mai ales după o perioadă lungă de vreme uscată. Apa se combină cu depunerile de pe asfalt și creează o suprafață foarte alunecoasă. Noaptea, aceste pericole sunt mai greu de observat, iar reacția șoferului poate veni prea târziu.

Primul lucru ține de anvelope. Este recomandat ca profilul să fie suficient de adânc, nu doar la limita minimă legală. Anvelopele cu profil mai mare evacuează apa mai eficient și oferă un control mai bun pe ploaie.

Presiunea trebuie verificată periodic și ajustată conform valorilor recomandate de producător. Diferențele mari între roțile de pe aceeași punte pot afecta stabilitatea pe carosabil umed.

Este important și modul în care sunt montate anvelopele. Dacă există diferențe de uzură, anvelopele cu profil mai bun ar trebui poziționate astfel încât stabilitatea să fie cât mai bună, mai ales pe ploaie.

De asemenea, pe un carosabil ud, viteza trebuie adaptată constant la condiții. Chiar dacă drumul pare liber, apa acumulată poate apărea brusc. Reducerea vitezei oferă anvelopelor timp să evacueze apa și șoferului timp să reacționeze.

Mișcările trebuie să fie line, pentru că accelerațiile puternice, frânările bruște și virajele luate agresiv cresc riscul de pierdere a aderenței. Distanța față de mașina din față trebuie mărită, deoarece frânarea necesită mai mult spațiu.

Este recomandat să fie evitate bălțile atunci când este posibil, dar fără manevre bruște. Ocolirea rapidă a unei zone cu apă poate fi mai periculoasă decât traversarea ei la viteză redusă.

Primele semne pot fi volanul care devine ușor sau lipsa răspunsului la direcție. Uneori, motorul pare să se tureze fără ca mașina să accelereze corespunzător. În astfel de momente, reacția corectă trebuie să fie calmă și controlată.

Ridicarea treptată a piciorului de pe accelerație ajută la reducerea vitezei. Volanul trebuie ținut drept, fără corecții bruște. Frânarea puternică poate agrava situația, deoarece roțile nu au contact ferm cu asfaltul.

Pe măsură ce anvelopele recapătă aderență, mașina poate reacționa brusc. De aceea, menținerea unei poziții stabile la volan și decelerarea progresivă sunt importante pentru a evita pierderea controlului.

Trebuie reținut faptul că, și în situația în care mașina este echipată cu anvelope bune și ai un stil de condus prudent, acvaplanarea poate apărea în condiții de ploaie intensă. Combinația dintre apă multă, viteză și suprafața drumului poate depăși limitele de aderență.

Tocmai de aceea, prevenția nu se bazează pe un singur element în acest caz. Este vorba despre starea mașinii, adaptarea vitezei și capacitatea șoferului de a anticipa zonele periculoase.