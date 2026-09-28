România stă pe ultima treaptă înainte de „junk”. Decizia care poate pune presiune pe costurile de împrumut

România așteaptă la finalul acestei săptămâni o nouă evaluare din partea S&P Global Ratings. Agenția urmează să anunțe vineri, 2 octombrie, după închiderea piețelor, decizia privind ratingul suveran al țării. În prezent, România are calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că se află pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Scenariul de bază luat în calcul de analiștii Erste este ca S&P să nu modifice deocamdată calificativul României. Riscul unei retrogradări rămâne însă prezent, în contextul problemelor fiscale și al incertitudinii politice.

O eventuală coborâre cu o treaptă ar duce ratingul României sub nivelul „investment grade”, în categoria speculativă. Într-un asemenea scenariu, accesul statului la finanțare ar putea deveni mai dificil, iar unele categorii de investitori instituționali și-ar putea reduce expunerea pe titlurile românești.

Analiștii Erste consideră că S&P ar putea alege să aștepte înaintea unei asemenea decizii, pentru a vedea forma bugetului pentru 2027 și evoluția situației politice.

La precedenta evaluare, din 3 aprilie, S&P a confirmat ratingurile României la BBB-/A-3 și a menținut perspectiva negativă. Agenția estima atunci că deficitul bugetar general va scădea de la 7,7% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și la 5,5% în 2027.

Tot atunci, S&P anticipa o creștere economică de numai 0,25% în 2026, urmată de o revenire, cu un avans mediu estimat la 2,5% în perioada 2027-2029.

Perspectiva negativă acordată României este legată, potrivit agenției, de riscurile ridicate privind punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru consolidarea finanțelor publice.

S&P a arătat că ar putea reduce ratingul în cazul unei abateri semnificative de la traiectoria fiscală anticipată. Un asemenea scenariu ar putea apărea dacă măsurile adoptate de Guvern nu sunt suficiente sau dacă evoluția slabă a economiei împiedică reducerea deficitului.

Calificativul BBB- acordat de S&P reprezintă ultima treaptă din categoria „investment grade”. Prin urmare, o retrogradare cu un singur nivel ar plasa România în categoria speculativă.

Miza nu ține doar de calificativul acordat țării. Ratingul suveran este urmărit de investitori atunci când evaluează riscurile asociate titlurilor emise de stat, iar o deteriorare poate influența condițiile în care România se împrumută.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat în timpul discuțiilor cu reprezentanții S&P că menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor este un obiectiv important, inclusiv din perspectiva condițiilor de finanțare ale statului.

Analiștii Erste indică bugetul pentru anul viitor drept unul dintre elementele care ar putea cântări în decizia agenției.

În evaluarea din aprilie, S&P aprecia că măsurile de consolidare fiscală adoptate de autorități, inclusiv creșterile de taxe și înghețarea salariilor și pensiilor, ar trebui să contribuie la diminuarea deficitului. Agenția avertiza însă că ajustarea fiscală va afecta consumul și va limita creșterea economică în 2026.

România trebuie astfel să continue reducerea deficitului într-un context economic dificil, iar evoluția finanțelor publice și aplicarea măsurilor anunțate vor fi urmărite de agențiile de rating.

Evaluarea S&P are loc și pe fondul incertitudinilor politice din România. Analiza Erste indică evoluția situației politice printre elementele relevante pentru evaluarea perspectivelor fiscale.

Agențiile de rating au atras atenția în ultimele luni asupra legăturii dintre stabilitatea politică și capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală. Fitch a avertizat recent că prelungirea crizei politice pune presiune asupra perspectivelor privind reducerea deficitului.

S&P sublinia, la rândul său, în evaluarea din aprilie, că implementarea măsurilor fiscale rămâne principalul risc pentru rating, iar o abatere importantă de la planul de consolidare ar putea conduce la o retrogradare.

România se află în prezent la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor în evaluările marilor agenții. S&P acordă calificativul BBB-, Moody’s Baa3, iar Fitch BBB-, toate cu perspectivă negativă.

Fitch a confirmat ratingul BBB- cu perspectivă negativă la finalul lunii iulie.

Următorul moment important este vineri, 2 octombrie, când S&P este programată să publice noua evaluare a României.