Secretul din spatele unei facturi mai mici la energie: combinația care poate economisi mii de euro

SURSA FOTO: Dreamstime „Cum să setezi corect centrala pentru a reduce factura la căldură cu până la 30%?”

În ciuda costurilor ridicate de instalare, electrificarea locuințelor ar putea reduce cheltuielile gospodăriilor pe termen lung, potrivit unei noi analize. Studiul compară costurile unui sistem de încălzire pe gaz cu cele ale unui pachet bazat pe energie solară, stocare în baterii, pompă de căldură și gestionarea inteligentă a energiei.

Analiza realizată de compania de tehnologie curată 1KOMMA5° pornește de la un sistem nou de încălzire pe gaz, estimat la 10.000 de euro. Acesta este comparat cu o investiție de aproximativ 60.000 de euro pentru instalarea panourilor solare, a bateriilor de stocare, a unei pompe de căldură și a unui sistem inteligent de gestionare a energiei.

Potrivit calculelor, configurația electrificată ajunge la un cost total de 104.542 de euro pe o perioadă de 25 de ani. Calculul ia în considerare o dobândă de 5,99%, o subvenție guvernamentală de 16.500 de euro și economiile rezultate din reducerea costurilor cu energia.

În aceeași perioadă, soluția bazată pe încălzirea pe gaz ar ajunge la 116.993 de euro, după includerea efectului creșterii prețurilor la gaze. Diferența dintre cele două variante este de 12.451 de euro în favoarea sistemului care combină energia solară, bateriile și pompa de căldură.

Jannik Schall, șef de produs și cofondator al 1KOMMA5°, susține că valoarea investiției inițiale nu ar trebui analizată separat de costurile de operare pe termen lung. „Proprietarii de case nu ar trebui să fie orbiți de costurile de achiziție”, spune acesta.

Potrivit lui Schall, finanțarea investiției prin plata în rate poate distribui costurile pe o perioadă mai lungă, prin plăți lunare fixe. În acest scenariu, proprietarii ar putea beneficia de cheltuieli mai previzibile și de facturi mai mici, în timp ce ar evita expunerea la creșterile și variațiile costurilor asociate încălzirii pe bază de combustibili fosili. „Este deja economic din prima lună”, adaugă el.

1KOMMA5° estimează că utilizarea unui sistem inteligent de gestionare a energiei împreună cu panourile solare, bateriile și pompa de căldură ar putea reduce facturile la electricitate cu până la 42 de euro pe lună. Energia produsă de panourile unei locuințe poate fi astfel utilizată direct, stocată pentru consum ulterior sau tranzacționată pe piața de electricitate atunci când condițiile sunt favorabile.

Un astfel de sistem trebuie diferențiat de un contor inteligent. Acesta din urmă poate contribui, la rândul său, la reducerea costurilor prin orientarea consumului către perioadele în care cererea de energie este mai scăzută.

Schall susține că electrificarea locuințelor poate reduce suficient costurile cu energia încât investiția să rămână avantajoasă chiar și atunci când este finanțată pe o perioadă îndelungată. „Electrificarea locuinței reduce costurile cu energia atât de mult încât chiar și finanțarea în rate pe termen lung merită”, adaugă Schall. „Dacă poți achita sistemul mai rapid, avantajul față de încălzirea pe gaz crește.”

Datele privind piața germană a încălzirii indică, de asemenea, o creștere a interesului pentru pompele de căldură. Anul trecut, această tehnologie a devenit cea mai bine vândută soluție de încălzire din Germania, ajungând la aproape jumătate, respectiv 48%, din totalul sistemelor noi de încălzire comercializate în țară.

Ponderea a reprezentat o creștere de 21% comparativ cu 2024. Evoluția a avut loc însă într-un context politic în schimbare, după ce Germania a renunțat recent la legea privind încălzirea verde, care ar fi impus ca noile sisteme de încălzire să utilizeze cel puțin 65% energie regenerabilă.

Totodată, au fost abandonate planurile privind interzicerea instalării unor noi sisteme de încălzire alimentate cu petrol și gaze. Măsurile au fost criticate de susținătorii unei tranziții mai rapide către tehnologii cu emisii reduse, care avertizează asupra efectelor asupra obiectivelor climatice. Jan Rosenow, profesor de politici energetice și climatice la Universitatea Oxford, afirmă că schimbările legislative pot întârzia deciziile necesare pentru reducerea emisiilor.

„Reducerea semnificativă a unor prevederi cheie… amână deciziile necesare și, în cele din urmă, va face tranziția mai costisitoare și mai haotică”, spune Rosenow. Profesorul de la Universitatea Oxford adaugă că „sectorul construcțiilor nu și-a atins obiectivele climatice de ani de zile”.