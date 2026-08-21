Canicula ajunge la cote extreme în România. Harta județelor vizate de avertizările ANM

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile urcă puternic în România la sfârșitul acestei săptămâni, iar cea mai mare parte a țării se află sub avertizări de căldură. Pentru vineri, 21 august, meteorologii au emis Cod portocaliu pentru 27 de județe, unde valorile termice pot ajunge la 40 de grade Celsius.

Avertizarea este valabilă de vineri, de la ora 10:00, până sâmbătă, 22 august, la ora 10:00. Zone din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia se află printre regiunile vizate, alături de jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei.

În județele pentru care a fost emis codul portocaliu, maximele zilei vor varia între 35 și 40 de grade. Cele mai mari temperaturi sunt așteptate în Banat, în sudul Crișanei și în sudul Olteniei, unde termometrele pot indica 40 de grade Celsius.

Căldura va fi resimțită puternic și din cauza umidității. ANM avertizează asupra unui disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală urmând să treacă de valoarea critică de 80 de unități. În unele zone, temperaturile nu vor coborî semnificativ nici după lăsarea serii, minimele putând rămâne între 20 și 25 de grade.

Avertizarea de temperaturi ridicate se extinde și în afara zonelor aflate sub cod portocaliu. Alte 12 județe vor avea vineri Cod galben, fiind vizate regiuni din sudul Moldovei, precum și din nordul, centrul și estul Munteniei.

Pentru aceste teritorii, prognoza indică temperaturi maxime de 34-37 de grade. Valorile sunt asociate cu perioade de caniculă și cu accentuarea senzației de disconfort termic pe parcursul zilei.

Și în județele aflate sub Cod galben, indicele temperatură-umezeală va atinge sau va trece ușor de pragul critic de 80 de unități. Condițiile meteo vor fi, astfel, caracterizate de temperaturi ridicate și de un grad crescut de disconfort.

Potrivit prognozei ANM, căldura se va menține și pe timpul nopții în anumite zone. Temperaturile minime vor fi local în jurul valorii de 20 de grade Celsius, ceea ce va determina apariția unor nopți tropicale și în regiunile aflate sub avertizare Cod galben.