Canicula revine în forță. ANM a emis coduri galben și portocaliu pentru mai multe zone
SURSA FOTO: Dreamstime - Caniculă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi alerte privind un val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Avertizările sunt valabile începând de joi, 20 august, iar temperaturile ridicate vor persista în mai multe regiuni ale țării până pe 24 august.
Ce se întâmplă cu vremea în România în următoarele zile. ANM a emis noi avertizări
Potrivit meteorologilor, în intervalul 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa, în general, între 34 și 39 de grade.
Cele mai mari valori termice sunt prognozate în vestul și sud-vestul țării. În aceste zone, temperaturile vor ajunge la niveluri ridicate, iar condițiile meteorologice vor favoriza apariția caniculei și accentuarea disconfortului termic.
Pe arii extinse, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, perioada menționată va fi caracterizată de temperaturi ridicate și de un disconfort termic accentuat în numeroase regiuni.
Nopțile tropicale vor apărea local, cu temperaturi minime care se vor situa, în general, între 20 și 23 de grade. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt prognozate în Dealurile de Vest, unde valorile minime vor ajunge la 24-26 de grade.
Cod galben pentru mai multe regiuni
ANM a emis și o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă în intervalul 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10. Fenomenele vizate sunt temperaturile deosebit de ridicate, canicula, disconfortul termic și noaptea tropicală.
Zonele afectate de codul galben sunt Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei. Pentru ziua de joi, 20 august, meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse, în general, între 34 și 37 de grade.
Pe arii extinse din regiunile aflate sub cod galben va fi caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
În timpul nopții, temperaturile minime nu vor coborî local sub 20 de grade, condiții care vor determina caracterul tropical al nopții. Avertizarea de cod galben este valabilă până vineri, 21 august, ora 10.
Cod portocaliu în vest și sud-vest
Pentru mai multe regiuni, ANM a emis cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Avertizarea este valabilă în perioada 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10.
Codul portocaliu vizează Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade.
Cele mai ridicate valori sunt prognozate în extremitatea de vest și sud-vest a țării. Meteorologii anunță caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Local, și nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade. Avertizarea de cod portocaliu se menține până în dimineața zilei de 21 august, ora 10.
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