Ce urmează după cea mai fierbinte parte a săptămânii. Prognoza până pe 31 august

Pentru intervalul 21 august – 21 august, meteorologii de la ANM anunță un cer mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în vestul Carpaților Meridionali, în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, unde vitezele vor ajunge, în general, la 50 km/h.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în Dealurile de Vest. În această din urmă zonă, noaptea va fi tropicală. În București, pentru intervalul 20 august 2026, ora 21:00 – 21 august 2026, ora 09:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va coborî la 17…19 grade.

Pentru perioada 21 august 2026, ora 09:00 – 22 august 2026, ora 09:00, valul de căldură se va intensifica în toate regiunile. În vestul și nord-vestul țării sunt prognozate temperaturi maxime comparabile cu recordurile lunare absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș.

Cerul va fi mai mult senin, cu excepția orelor amiezii, când în zona montană, mai ales în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vor apărea înnorări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse, va fi nebulozitate joasă sau ceață.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana, precum și la munte, cu precădere la altitudini mari. Vitezele la rafală vor fi, în general, de 40…50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 26…27 de grade pe litoral și în jurul valorii de 40 de grade în zone în general restrânse din Câmpia de Vest și, cu totul izolat, în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în Dealurile de Vest. În regiunile intracarpatice, local în cele sud-vestice și pe alocuri în restul zonelor, noaptea va fi tropicală.

În București, pentru 21 august 2026, ora 09:00 – 22 august 2026, ora 09:00, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă va fi de 16…18 grade.

Pentru intervalul 22 august 2026, ora 09:00 – 23 august 2026, ora 09:00, valul de căldură va persista, dar va diminua în intensitate. Canicula și disconfortul termic ridicat vor fi prezente din orele amiezii în Oltenia, local în Banat și Muntenia și doar pe alocuri în Crișana, Transilvania și Moldova.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în sud-vest, local în centru și izolat în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și aproximativ 37 de grade în unele zone din Oltenia și izolat în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei.

Temperaturile minime se vor situa între 11…12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral și pe arii restrânse în sud-vest. Noaptea va fi tropicală local în regiunile sud-vestice, sudice și sud-estice.

Cerul va fi mai mult senin în prima parte a intervalului, cu excepția sud-estului țării, unde pe arii restrânse va fi nebulozitate joasă sau ceață. După-amiaza și seara, în zona montană, în centru, nord și nord-est vor apărea înnorări temporar accentuate, local averse torențiale, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină și vijelii.

Cantitățile de apă vor ajunge pe arii restrânse la până la 10 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat vor depăși 15…20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în nord-vest și de scurtă durată în timpul ploilor, cu rafale de 45…55 km/h.

În București, vremea va fi în continuare caniculară pe 22 august 2026, ora 09:00 – 23 august 2026, ora 09:00, cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar cea minimă de 18…20 de grade.

Pentru intervalul 23 august 2026, ora 09:00 – 24 august 2026, ora 09:00, valul de căldură, canicula și disconfortul termic se vor restrânge către regiunile sudice și sud-estice. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, în timp ce în restul țării vremea se va răcori față de zilele precedente.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade, izolat, în sudul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între 10…11 grade în Maramureș și în depresiuni și 23 de grade pe litoral. Pe alocuri în sudul țării, noaptea va fi tropicală.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale și descărcări electrice. Astfel de fenomene sunt prognozate după-amiaza în Carpații Orientali și Meridionali, iar mai ales din orele serii în Muntenia și pe arii mai restrânse în Oltenia, estul Transilvaniei, Moldova și Dobrogea.

Cantitățile de apă vor fi de 5…10 l/mp, îndeosebi în intervale scurte de timp, iar pe alocuri vor depăși 20…25 l/mp, cu precădere în Carpații Meridionali și în zona subcarpatică a Munteniei.

Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe arii restrânse în sudul și estul țării, precum și la munte, dar și de scurtă durată în timpul ploilor.

În București, valul de căldură va persista pe 23 august 2026, ora 09:00 – 24 august 2026, ora 09:00. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 18…19 grade.

Pentru perioada 24 august 2026, ora 09:00 – 25 august 2026, ora 09:00, vremea se va răcori ușor și în regiunile sudice și sud-estice. La nivel național, temperaturile maxime se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Maximele vor fi cuprinse între 25…26 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade, cu totul izolat, în sudul și sud-vestul Olteniei. În această ultimă zonă, disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, ploi de scurtă durată și descărcări electrice. În primele ore ale intervalului, fenomenele vor apărea pe arii în general restrânse în regiunile sud-estice, iar din orele amiezii, local la munte și în zonele sudice.

Cantitățile de apă vor fi de 5…10 l/mp în intervale scurte de timp și, cu totul izolat, vor depăși 15 l/mp. Pe alocuri vor fi căderi de grindină și vijelii, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 22 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

În București, vremea se va răcori ușor față de ziua anterioară. Pentru 24 august 2026, ora 09:00 – 25 august 2026, ora 09:00, temperatura maximă va fi de 31…32 de grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare în prima parte a zilei, când vor fi ploi slabe de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 16…17 grade.

Pentru intervalul 25 august 2026, ora 09:00 – 26 august 2026, ora 09:00, regimul termic nu va avea variații semnificative față de perioada anterioară. Va crește însă probabilitatea apariției fenomenelor specifice instabilității atmosferice în sud și est, iar în timpul nopții și în vest și sud-vest.

Instabilitatea se va manifesta prin înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 l/mp și vor fi posibile căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 27 și 33 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei.

În București, valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, pentru 25 august 2026, ora 09:00 – 26 august 2026, ora 09:00. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 31 de grade, iar minima va fi de 15…18 grade. Cerul va fi variabil, dar probabilitatea pentru perioade cu înnorări și averse slabe va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat.

Pentru perioada 26 august 2026, ora 09:00 – 27 august 2026, ora 09:00, vremea va fi în general instabilă. Vor fi perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice, cu probabilitate mai ridicată în vest, nord, centru și în zonele montane.

Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp și vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est și de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 25 și 33 de grade, iar cele minime între 12 și 22 de grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei.

În București, vremea va fi în general frumoasă în intervalul 26 august 2026, ora 09:00 – 27 august 2026, ora 09:00. Cerul va fi variabil, cu probabilitate scăzută de ploaie, iar vântul va sufla moderat, îndeosebi pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…18 grade.

Pentru intervalul 27 august 2026, ora 09:00 – 28 august 2026, ora 09:00, se estimează o vreme călduroasă în vestul și local în sudul țării. Cerul va fi variabil, cu probabilitate mai ridicată pentru înnorări, averse și descărcări electrice în zonele montane.

Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est și sud-vest și de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 24 și 33 de grade, iar cele minime între 10 și 21 de grade.

În București, vremea se va menține în general frumoasă, cu valori termice în jurul celor caracteristice datei, în perioada 27 august 2026, ora 09:00 – 28 august 2026, ora 09:00. Cerul va fi variabil, probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar minima de 14…16 grade.

Pentru intervalul 28 august 2026, ora 09:00 – 31 august 2026, ora 09:00, valorile termice nu vor avea variații semnificative, iar probabilitatea de ploaie va fi scăzută în țară.

În București, vremea se va menține în general frumoasă, cu un regim termic fără variații semnificative. Prognoza pentru perioada 28 august 2026, ora 09:00 – 31 august 2026, ora 09:00 indică o evoluție termică relativ constantă.