Curs BNR luni, 5 octombrie. Euro face un pas înapoi după maximul istoric. Moneda românească recuperează teren

Leul a recuperat luni o parte din terenul pierdut în fața monedei europene. Banca Națională a României a anunțat, pe 5 octombrie 2026, un curs de 5,3306 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0141 lei față de ședința precedentă. Mișcarea vine după ce euro atinsese vineri un nou maxim în raport cu leul.

Cursul publicat pentru euro a coborât de la 5,3447 lei, nivelul din 2 octombrie, la 5,3306 lei. Diferența este de 1,41 bani.

Chiar și după această scădere, moneda europeană se menține peste nivelurile înregistrate în lunile precedente. Cursul mediu al euro a fost de 5,2630 lei în septembrie, 5,2498 lei în august și 5,2378 lei în iulie.

Dolarul american a fost cotat luni la 4,7569 lei, față de 4,7519 lei în ședința precedentă. Creșterea este de 0,0050 lei.

Lira sterlină a urcat, la rândul său, la 6,2894 lei, cu 0,0130 lei peste nivelul precedent de 6,2764 lei.

Francul elvețian a înregistrat o variație mai redusă, ajungând la 5,7358 lei, de la 5,7347 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4485 lei, în scădere cu 0,0041 lei. Zlotul polonez a coborât la 1,2163 lei.

Gramul de aur a fost cotat pe 5 octombrie la 635,9834 lei, în scădere cu 3,2176 lei față de valoarea de 639,2010 lei înregistrată în ședința precedentă.

Comparativ cu 1 octombrie, când gramul de aur era cotat la 625,5988 lei, valoarea rămâne însă mai ridicată.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, aferent trimestrului al doilea din 2026, este de 5,57%. În trimestrul precedent, indicatorul avea o valoare de 5,56%.

În ceea ce privește ROBOR, indicele la trei luni a fost stabilit pe 5 octombrie la 6,11%, cel la șase luni la 6,17%, iar ROBOR la 12 luni la 6,22%.

Evoluția acestor indicatori este importantă pentru costul creditelor în lei, în funcție de indicele prevăzut în contractul de împrumut.