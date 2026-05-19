În contextul tranzacțiilor digitale, o întârziere la plată nu mai este doar un inconvenient, ci un risc real care poate afecta stabilitatea întregului business. Din acest motiv, regulile jocului în afaceri se schimbă. În locul percepțiilor subiective, capătă tot mai multă importanță ratingul de bonitate — un adevărat indicator al sănătății financiare a unei companii. Acesta oferă rapid o imagine clară asupra stabilității unui partener și arată dacă aveți în față o afacere solidă sau una vulnerabilă, construită pe baze fragile.

CompanyWall Business răspunde exact acestei nevoi din piață. Cu peste zece ani de experiență, agenția internațională de rating financiar a devenit un reper al transparenței și al deciziilor de business bazate pe date în Europa de Sud-Est. Prezentă în țări precum Slovenia, Ungaria, Croația, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina sau Macedonia de Nord, compania și-a construit reputația prin furnizarea de informații relevante și actualizate pentru mediul de afaceri.

În România, CompanyWall pune la dispoziție o bază de date extinsă, care acoperă întregul mediu de afaceri și oferă acces rapid la informații în timp real despre companii. În trecut, obținerea acestor date presupunea un proces complicat, bazat pe informații provenite din mai multe surse administrative și care deveneau rapid depășite. Astfel, multe decizii erau luate pe baza unor date incomplete sau neactualizate. Soluția digitală dezvoltată de CompanyWall schimbă această abordare, combinând rapiditatea cu precizia, astfel încât utilizatorii să aibă permanent acces la o imagine actuală și relevantă a pieței.

Ce dezvăluie, de fapt, ratingul de bonitate?

Deși este adesea perceput ca un termen tehnic, ratingul de bonitate reprezintă imaginea reală a unei companii. Este o evaluare complexă a capacității financiare, a lichidității și a gradului general de fiabilitate al unei entități juridice.

Atunci când o companie are un rating ridicat, acest lucru indică stabilitate financiară și achitarea regulată a obligațiilor. În practică, firmele serioase verifică mai întâi profilul de bonitate al unui potențial partener și abia apoi încep colaborarea sau discuțiile comerciale.Nimeni nu își dorește să descopere că partenerul este instabil abia în momentul în care livrările sunt blocate sau facturile rămân neachitate. Tocmai de aceea, ratingul de bonitate devine un instrument esențial pentru reducerea riscului de afaceri.

Metodologia de evaluare include analiza a 20 de indicatori financiari pentru obținerea calificativului AAA.

Pe piața din România, CompanyWall aplică o metodologie precisă bazată pe o analiză dublă a situației companiei:

Analiză financiară : procesarea datelor prin 20 de indicatori financiari esențiali care măsoară lichiditatea, gradul de îndatorare și profitabilitatea.

• Analiză economică : monitorizarea situației reale în timp real, de la blocări de conturi până la procese judiciare.

În vârful acestei scale se află ratingul AAA — cel mai înalt simbol al bonității financiare și un semnal de încredere pentru bănci și investitori. Ca formă specială de recunoaștere, cele mai de succes companii din România vor avea posibilitatea de a obține Certificatul de Bonitate Financiară, un simbol recunoscut internațional al stabilității.

Pe de altă parte, cel mai scăzut calificativ (D) reprezintă un semnal de alarmă care indică probleme serioase și un nivel ridicat de risc.

Totul într-un singur loc: de la verificare la noi clienți

Prin intermediul unei înregistrări simple pe platformă, este suficient să introduceți numele companiei sau codul fiscal pentru a obține o imagine completă asupra profilului firmei. Astfel, sunt disponibile informații despre ratingul de bonitate al companiei, inclusiv blocări de conturi, procese judiciare, structura acționariatului, persoane afiliate și istoricul financiar.

În curând, platforma va permite utilizatorilor din România să creeze baze de date B2B personalizate pentru vânzări, cu posibilitatea selectării potențialilor clienți după criterii specifice, facilitând astfel extinderea pe piață.

Datele – baza unei creșteri stabile

Pe măsură ce piața se digitalizează tot mai mult, informațiile despre stabilitatea financiară a companiilor devin o parte esențială a practicii de business. Ratingul de bonitate este privit ca un indicator standard al riscului, alături de datele financiare și operaționale necesare evaluării partenerilor.

De aceea, platforma CompanyWall România pune la dispoziție un instrument care sprijină companiile să evite deciziile eronate și să se concentreze pe partenerii cu un grad ridicat de stabilitate și încredere.

În spatele acestei platforme se află o echipă de specialiști în finanțe și audit, care își propun să ofere antreprenorilor mai mult decât simple date — oferă siguranță. Pentru că, atunci când știți cu cine faceți afaceri, aveți o imagine mai clară asupra direcției în care evoluează afacerea dumneavoastră.

Business intelligence începe cu informația corectă.