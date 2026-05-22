Florin Cîțu a prezentat pe pagina sa de socializare un grafic despre care afirmă că ar trebui să închidă dezbaterea publică privind eficiența investițiilor realizate de stat în ultimii ani. Potrivit acestuia, începând din 2022, statul român a cheltuit tot mai mult pentru investiții, în timp ce economia a răspuns tot mai slab.

Florin Cîțu compară evoluția din 2021 cu estimările pentru 2026 și susține că, dacă în 2021 cheltuielile pentru investiții reprezentau 5% din PIB, economia a înregistrat o creștere de 5,7%, în timp ce în 2026 cheltuielile pentru investiții au ajuns la 8% din PIB, iar creșterea economică este estimată la 0%, potrivit Comisiei Europene.

Fostul premier afirmă că relația dintre nivelul investițiilor și evoluția economiei este inversă și consideră că acest lucru nu este întâmplător. În opinia sa, guvernele au ales cantitatea în locul calității și au cheltuit mai mult, dar ineficient.

Florin Cîțu susține că există explicații economice clare pentru această evoluție și afirmă că persoanele plătite din bani publici ar trebui să caute și să înțeleagă motivele care au dus la această situație.

„Un grafic care ar trebui să închidă o întreagă dezbatere publică. Începând cu 2022, statul român a cheltuit din ce în ce mai mult pe „investiții”, iar economia a răspuns din ce în ce mai slab. De la 5% din PIB cheltuieli de investiții și 5,7% creștere in 2021, la 8% din PIB cheltuieli de investiții și 0% creștere în 2026 (estimare CE). Relația este inversă. Și nu este un accident. Guvernele au ales cantitatea în locul calității. Au cheltuit mai mult, dar mai prost”, a scris Cîțu pe Facebook.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, fostul premier mai afirmă că sloganul modelului bazat pe investiții publice, pe care îl consideră împrumutat din vocabularul unei economii care s-a prăbușit în 1989, este contrazis de realitatea economică actuală.

Totodată, Florin Cîțu le transmite românilor că ar trebui să îi analizeze pe cei aflați în funcții publice după rezultate și nu după promisiuni.

„Există explicații economice clare pentru ce se întâmplă. Sper ca cei plătiți din banii noștri să ia decizii pentru noi să le caute și să le înțeleagă. Până atunci, sloganul „modelului bazat pe investiții publice” — împrumutat, de altfel, din vocabularul unei economii care s-a prăbușit în 1989 — este spulberat de realitatea economică contemporană. Ar trebui să vă obișnuiți să-i analizați pe cei din funcții publice după rezultate, nu după promisiuni”, a mai scris fostul premier.

Postarea poate fi vizualizată aici.