Alianța pentru Unirea Românilor a depus oficial la Parlament o inițiativă legislativă extrem de importantă care prevede expres ca partidele politice care intră în Parlament să nu mai primească bani publici în perioadele de criză economică.

Această măsură drastică ar urma să fie implementată dacă deficitul bugetar al țării depășește pragul de trei procente din PIB (produsul intern brut).

Proiectul de lege modifică, de asemenea, sumele pe care structurile le vor cheltui pentru presă și propagandă electorală. Potrivit inițiatorilor, finanțarea necondiționată din resurse publice trebuie reevaluată obligatoriu, în condițiile în care statul român se află sub presiunea majoră a consolidării fiscale și a prioritizării clare a tuturor cheltuielilor.

În expunerea de motive atașată se precizează clar că o continuare a finanțării, în condițiile în care statul nu se încadrează în pragul de deficit, ridică imediat o problemă deosebit de gravă.

„Continuarea finanțării necondiționate a partidelor politice din resurse publice, în condițiile în care statul nu reușește să se încadreze în pragul de deficit asumat la nivel european, ridică o problemă fundamentală de echitate și de responsabilitate fiscală”, scrie în expunerea de motive atașată proiectului legislativ.

De asemenea, deputatul Bogdan Velcescu, inițiator al proiectului, susține că nu este justificat ca partidele politice să primească subvenții dacă deficitul bugetar depășește pragul stabilit.

Acesta a explicat că prin acest proiect se sistează fondurile dacă statul este în dificultate financiară majoră, deoarece depășirea deficitului arată că partidele politice nu și-au făcut treaba și nu au de ce să aibă subvenții. Velcescu a arătat că alte formațiuni s-au opus sistării totale, motiv pentru care au propus acum indicatori clari de performanță politică.

„Am depus un proiect de lege prin care sistăm subvenţiile pentru partidele politice dacă statul este în dificultate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă avem deficit mai mare de 3%, partidele nu şi-au făcut treaba şi atunci n-au de ce să aibă subvenţii. Oricum, în principiu, n-au de ce să aibă subvenţii, doar că PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţi s-au opus atunci când noi am propus sistarea cu tot. Şi am zis că să venim cu indicatori de performanţă”, a fost explicația oferită de Bogdan Velcescu.

Noua inițiativă modifică inclusiv sumele pe care partidele politice le plătesc pentru presă și propagandă din subvenția primită. Autorii documentului explică faptul că se dorește instituirea unui plafon cantitativ de douăzeci la sută din subvențiile primite pentru promovare, care va asigura că majoritatea fondurilor alocate către partidele politice va fi direcționată către activitățile substanțiale pentru care a fost instituită finanțarea.

„Al doilea element de noutate este reprezentat de instituirea unui plafon cantitativ de 20% din subvențiile primite pentru categoria de cheltuieli de presă și propagandă, plafon care va asigura că majoritatea covârșitoare a fondurilor publice alocate partidelor este direcționată către activitățile politice substanțiale pentru care a fost instituită finanțarea publică”, se mai notează în expunerea de motive.

În plus, noul proiect de lege prevede obligativitatea raportării anuale detaliate către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a tuturor cheltuielilor de presă. Aceste rapoarte oficiale vor conține defalcarea exactă a sumelor și identificarea precisă a destinatarilor.

Documentul va fi publicat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, dar și pe pagina de internet pe care o dețin partidele politice, în termen de treizeci de zile de la aprobarea oficială a execuției bugetare. În cazul în care acest plafon maxim va fi depășit, inițiativa propune sancțiuni contravenționale, care cuprind atât restituirea imediată a sumelor utilizate peste limită, cât și suspendarea plății subvenției pentru o perioadă de trei luni.