Un Guvern monocolor PSD se conturează tot mai clar ca variantă optimă în actualul context politic, potrivit unor surse parlamentare, care susțin că social-democrații ar urma să își asume formarea Executivului.

UDMR nu ar intra la guvernare în cazul în care noul Cabinet ar fi susținut de parlamentari suveraniști, ceea ce ar lăsa deschisă, în opinia acelorași surse, varianta unui Guvern condus exclusiv de PSD. În urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan, mai mulți parlamentari neafiliați, dar și reprezentanți ai grupurilor PACE și UPT nu au exclus posibilitatea susținerii unui astfel de Executiv.

Răzvan Chiriță, liderul grupului Uniți pentru România, a declarat că formațiunea ar putea sprijini orice formulă de guvernare, cu condiția ca viitorul premier să prezinte un program care să includă o parte dintre solicitările lor. La rândul lor, reprezentanții PACE au avansat scenarii de guvernare care includ fie o formulă PACE–AUR, fie una PSD–AUR–PACE.

Ulterior discuțiilor cu șeful statului, parlamentarii PACE au reiterat deschiderea pentru susținerea unui Guvern PSD, iar senatorul Cosmina Cerva a confirmat public că ar sprijini o astfel de variantă.

„(…) dacă guvernul ăsta minoritar – sau cum o fie el alcătuit, din PSD, din UDMR – vine cu măsuri care să corijeze ceea ce s-a stricat până acum, vor avea susținerea noastră”, a spus Cosmina Cerva

Victoria Stoiciu, senator neafiliat și fost membru PSD, a declarat joi că nu exclude posibilitatea de a susține un Guvern PSD, cu condiția ca acesta să aibă o orientare „pro-europeană”.

„Nu exclud să votez orice formulă de guvern care va veni cu o orientare pro-europeană. (…) Pot să fiu perfect de acord cu un guvern care își va menține ferm, clar și fără echivoc direcția pro-europeană. Nu doar pro-occidentală, cum spune domnul președinte, ci pro-europeană”, a precizat Stoiciu. „Depinde cu cine se aliază (n.r. – PSD), dacă reușesc să refacă coaliția pro-europeană pe care tot ei au distrus-o, sigur că sunt o opțiune. Sunt partidul cu cel mai mare număr de parlamentari”, a mai spus aceasta.

Gigi Becali, deputat neafiliat, a declarat joi că va vota orice premier desemnat de președintele României, Nicușor Dan, sugerând că ar putea susține inclusiv o nominalizare din partea PSD, dacă aceasta va fi făcută de șeful statului. „Merg pe înțelepciunea lui”, a precizat parlamentarul.

Acesta a mai afirmat că există liberali care ar susține în prezent un guvern minoritar, însă se tem de Ilie Bolojan. Reamintim că Gigi Becali a fost ales deputat în 2012 pe listele Partidului Național Liberal.

„Ce să fiu eu de acord cu Ilie Bolojan? Hai să vă dau din casă! Și președintele mi-a spus. PNL-ul ar face, sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”, a afirmat Gigi Becali.

Este de așteptat ca președintele României, Nicușor Dan, să desemneze noul prim-ministru săptămâna viitoare, în urma unei noi runde de consultări cu partidele parlamentare.