Legea salarizării din sectorul public. Cele 4 partide care formau fosta coaliție de guvernare au semnat acordul politic pentru actul normativ
O decizie majoră privind legea salarizării bugetar a fost adoptată vineri, 22 mai, în urma unui proces complex de mediere desfășurat la nivel înalt. Administrația Prezidențială a anunțat că Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au parafat un acord oficial prin care își asumă obligația politică de a adopta noua lege a salarizării unitare în sectorul public până la încheierea actualei sesiuni parlamentare.
Această inițiativă legislativă reprezintă o bornă critică în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform calendarului asumat de autoritățile de la București în relația cu structurile europene, termenul limită pentru îndeplinirea acestui jalon guvernamental este fixat pentru data de 1 iulie 2026.
Instituția prezidențială a subliniat că aplicarea noii scheme de salarizare conține clauze de protecție socială extrem de clare. Astfel, s-a garantat că niciun angajat plătit din fonduri publice nu va suferi o diminuare a veniturilor totale în momentul în care noile reglementări vor intra în vigoare. În paralel cu protecția angajaților, documentul semnat impune o disciplină fiscală strictă. Administrația Prezidențială a precizat că majorarea cheltuielilor totale cu salariile în sectorul public pentru anul 2027 va fi plafonată, astfel încât să nu depășească bugetul alocat în 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.
Un alt aspect esențial al înțelegerii stipulează că implementarea noului cadru legislativ nu va periclita stabilitatea economică a țării și nu va plasa România în situația de a devia de la obiectivele sale fiscale stabilite pe termen scurt, mediu și lung. Totodată, instituția a menționat că noua lege a salarizării va fi aplicată în integralitate începând cu data de 1 ianuarie 2027. Spre deosebire de reformele anterioare, aceasta nu va beneficia de o implementare eșalonată în timp și nu va mai putea fi modificată ulterior prin intermediul unor ordonanțe sau intervenții legislative speciale.
Angajamentul politic ferm a fost validat prin semnăturile liderilor principalelor formațiuni politice. Documentul a fost semnat de Sorin Grindeanu din partea PSD, Ilie Bolojan din partea PNL, Dominic Fritz reprezentând USR și Kelemen Hunor din partea UDMR.
Ca urmare a acestui consens, Ministerul Muncii a primit sarcina de a publica oficial textul proiectului de lege și de a demara de urgență sesiuni de consultări publice cu toate categoriile profesionale vizate.
„În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare.
Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026.
Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung.
Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale.
Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către Sorin Grindeanu – președintele PSD, Ilie Bolojan – președintele PNL, Dominic Fritz – președintele USR, și Kelemen Hunor – președintele UDMR.
În baza prezentului acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege”, a transmis vineri, 22 mai, Administrația Prezidențială.
Ministrul Dragoș Pîslaru a prezentat cei cinci piloni ai reformei și calendarul consultărilor cu sindicatele
La scurt timp după comunicatul oficial al Palatului Cotroceni, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a confirmat existența consensului politic printr-o declarație detaliată. Oficialul a explicat că toate partidele semnatare au căzut de acord, în cursul dimineții de vineri, asupra elementelor de principiu care vor guverna proiectul de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.
Ministrul interimar a ținut să evidențieze rolul de mediator jucat de președintele Nicușor Dan și sprijinul tehnic oferit de consilierul prezidențial Radu Burnete. Conform oficialului, acest suport a fost decisiv pentru alinierea partidelor în jurul a trei principii fundamentale și a cinci piloni structurali de reformă.
Pîslaru a reafirmat că principiile de bază sunt axate pe protejarea integrală a veniturilor actuale ale bugetarilor, pe o disciplină bugetară solidă care să asigure sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor statului și pe o aplicare predictibilă, de la 1 ianuarie 2027, fără derogări specifice sau etape intermediare pentru anumite categorii de personal.
În ceea ce privește arhitectura viitoarei legi, Dragoș Pîslaru a detaliat cei cinci piloni strategici aprobați de liderii politici. Aceștia vizează crearea unei ierarhii echitabile a funcțiilor publice, inclusiv la nivelul administrației locale, și introducerea unei structuri unice de grade de salarizare valabile pentru întregul sistem public.
De asemenea, reforma urmărește limitarea drastică și transparentizarea sporurilor, corelate direct cu performanța individuală evaluată prin criterii stricte. Al patrulea pilon prevede o guvernanță comună și responsabilă între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, în timp ce ultimul pilon garantează încadrarea cheltuielilor în țintele de deficit asumate de România.
Luni, 25 mai, proiectul privind legea salarizării va fi lansat în transparență decizională
Referitor la acțiunile administrative imediate, ministrul interimar al Muncii a anunțat că proiectul de lege va fi lansat oficial în transparență decizională în cursul zilei de luni.
Ulterior, începând de marți, ministerul va deschide dialogul social cu sindicatele și toate familiile ocupaționale din sistemul public.
Dragoș Pîslaru își propune un ritm alert, estimând un calendar de aproximativ două săptămâni pentru dezbateri și finalizarea textului înainte ca acesta să fie trimis în Parlament pentru votul final.
În plus, o conferință de presă programată pentru luni după-amiază va aduce clarificări publice suplimentare.
În încheiere, ministrul a adresat mulțumiri echipei sale din minister, experților Băncii Mondiale și liderilor politici, subliniind că acest proiect reprezintă un jalon crucial din PNRR, menit să ofere României un sistem salarial predictibil, coerent și modern.
|Indicator / Element Cheie
|Detalii și Termene Asumate
|Sursa Oficială / Responsabil
|Obiectiv Principal
|Adoptarea noii legi a salarizării unitare în sectorul public
|Administrația Prezidențială / Partidele semnatare (PSD, PNL, USR, UDMR)
|Termen Adoptare Parlamentară
|Până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare
|Parlamentul României
|Termen Limită PNRR
|1 iulie 2026
|Guvernul României
|Data Intrării în Vigoare
|1 ianuarie 2027 (integral, fără aplicare eșalonată)
|Ministerul Muncii
|Garanție Socială
|0% scăderi ale venitului total pentru angajații publici
|Acordul Politic
|Impact Bugetar (2027)
|Creșterea cheltuielilor salariale limitată la maximum 8 miliarde lei (vs. 2026)
|Ministerul Finanțelor / Ministerul Muncii
|Piloni Structurali
|Ierarhie echitabilă, structură unică de grade, limitarea sporurilor pe criterii de performanță
|Ministerul Muncii (cu sprijinul Băncii Mondiale)
|Calendar Imediat
Luni: Publicare în transparență & Conferință de presă
Marți: Start consultări cu sindicatele (durată: ~2 săptămâni)
|Dragoș Pîslaru (Ministru interimar)
Postarea integrală a lui Dragoș Pîslaru
„Avem acord politic pe legea salarizării unitare. 📜
Partidele politice au agreat în această dimineață elementele de principiu ale proiectului de lege a salarizarii personalului plătit din fonduri publice.
Prin sprijinul președintelui Nicușor Dan și prin contribuția incomensurabilă a consilierului prezidențial Radu Burnete, am reușit să obținem acordul politic asupra celor trei principii fundamentale și a celor cinci piloni care stau la baza reformei.
Reforma se bazează pe trei principii esențiale:
🟩 Protejarea veniturilor angajaților din sectorul public: niciun angajat nu va înregistra scăderi salariale ca efect al aplicării noii legi;
🟩 Disciplină bugetară și sustenabilitate: reforma trebuie să respecte obiectivele fiscale asumate de România și să poată fi susținută pe termen lung;
🟩 Aplicare integrală și predictibilă: noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicări etapizate și fără derogări succesive pentru diferite categorii profesionale.
Cei cinci piloni ai reformei sunt:
🔹 o ierarhie echitabilă a funcțiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administrația publică locală;
🔹 O structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public;
🔹 limitarea și transparentizarea sporurilor, împreună cu introducerea unor criterii clare și verificabile de performanță;
🔹 instituționalizarea guvernanței sistemului salarial, prin responsabilitate comună între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor;
🔹 sustenabilitate fiscală și încadrarea în țintele asumate privind deficitul și cheltuielile de personal.
𝗖𝗲 𝘂𝗿𝗺𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝗺𝗮𝗶 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲?
Luni vom publica proiectul în transparență decizională, iar de marți începem consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale.
Îmi doresc un calendar accelerat de aproximativ două săptămâni pentru consultări și definitivarea proiectului înainte de transmiterea sa către Parlament spre aprobare.
De asemenea, luni după-amiază vom organiza o conferință de presă în care voi prezenta principalele elemente ale reformei și pașii următori.
Mulțumesc echipei Ministerului Muncii, experților Băncii Mondiale și tuturor colegilor implicați în elaborarea tehnică a proiectului și în susținerea acordului politic necesar lansării reformei.
De asemenea, mulțumesc în mod special partidelor politice pentru responsabilitatea și disponibilitatea de a susține acest proces dificil, dar esențial pentru modernizarea administrației publice și pentru credibilitatea României în implementarea PNRR.
Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR.
Obiectivul nostru este construirea unui sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.
