O decizie majoră privind legea salarizării bugetar a fost adoptată vineri, 22 mai, în urma unui proces complex de mediere desfășurat la nivel înalt. Administrația Prezidențială a anunțat că Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au parafat un acord oficial prin care își asumă obligația politică de a adopta noua lege a salarizării unitare în sectorul public până la încheierea actualei sesiuni parlamentare.

Această inițiativă legislativă reprezintă o bornă critică în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform calendarului asumat de autoritățile de la București în relația cu structurile europene, termenul limită pentru îndeplinirea acestui jalon guvernamental este fixat pentru data de 1 iulie 2026.

Instituția prezidențială a subliniat că aplicarea noii scheme de salarizare conține clauze de protecție socială extrem de clare. Astfel, s-a garantat că niciun angajat plătit din fonduri publice nu va suferi o diminuare a veniturilor totale în momentul în care noile reglementări vor intra în vigoare. În paralel cu protecția angajaților, documentul semnat impune o disciplină fiscală strictă. Administrația Prezidențială a precizat că majorarea cheltuielilor totale cu salariile în sectorul public pentru anul 2027 va fi plafonată, astfel încât să nu depășească bugetul alocat în 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.

Un alt aspect esențial al înțelegerii stipulează că implementarea noului cadru legislativ nu va periclita stabilitatea economică a țării și nu va plasa România în situația de a devia de la obiectivele sale fiscale stabilite pe termen scurt, mediu și lung. Totodată, instituția a menționat că noua lege a salarizării va fi aplicată în integralitate începând cu data de 1 ianuarie 2027. Spre deosebire de reformele anterioare, aceasta nu va beneficia de o implementare eșalonată în timp și nu va mai putea fi modificată ulterior prin intermediul unor ordonanțe sau intervenții legislative speciale.

Angajamentul politic ferm a fost validat prin semnăturile liderilor principalelor formațiuni politice. Documentul a fost semnat de Sorin Grindeanu din partea PSD, Ilie Bolojan din partea PNL, Dominic Fritz reprezentând USR și Kelemen Hunor din partea UDMR.

Ca urmare a acestui consens, Ministerul Muncii a primit sarcina de a publica oficial textul proiectului de lege și de a demara de urgență sesiuni de consultări publice cu toate categoriile profesionale vizate.

„În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare. Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale. Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către Sorin Grindeanu – președintele PSD, Ilie Bolojan – președintele PNL, Dominic Fritz – președintele USR, și Kelemen Hunor – președintele UDMR. În baza prezentului acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege”, a transmis vineri, 22 mai, Administrația Prezidențială.

La scurt timp după comunicatul oficial al Palatului Cotroceni, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a confirmat existența consensului politic printr-o declarație detaliată. Oficialul a explicat că toate partidele semnatare au căzut de acord, în cursul dimineții de vineri, asupra elementelor de principiu care vor guverna proiectul de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Ministrul interimar a ținut să evidențieze rolul de mediator jucat de președintele Nicușor Dan și sprijinul tehnic oferit de consilierul prezidențial Radu Burnete. Conform oficialului, acest suport a fost decisiv pentru alinierea partidelor în jurul a trei principii fundamentale și a cinci piloni structurali de reformă.

Pîslaru a reafirmat că principiile de bază sunt axate pe protejarea integrală a veniturilor actuale ale bugetarilor, pe o disciplină bugetară solidă care să asigure sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor statului și pe o aplicare predictibilă, de la 1 ianuarie 2027, fără derogări specifice sau etape intermediare pentru anumite categorii de personal.

În ceea ce privește arhitectura viitoarei legi, Dragoș Pîslaru a detaliat cei cinci piloni strategici aprobați de liderii politici. Aceștia vizează crearea unei ierarhii echitabile a funcțiilor publice, inclusiv la nivelul administrației locale, și introducerea unei structuri unice de grade de salarizare valabile pentru întregul sistem public.

De asemenea, reforma urmărește limitarea drastică și transparentizarea sporurilor, corelate direct cu performanța individuală evaluată prin criterii stricte. Al patrulea pilon prevede o guvernanță comună și responsabilă între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, în timp ce ultimul pilon garantează încadrarea cheltuielilor în țintele de deficit asumate de România.

Referitor la acțiunile administrative imediate, ministrul interimar al Muncii a anunțat că proiectul de lege va fi lansat oficial în transparență decizională în cursul zilei de luni.

Ulterior, începând de marți, ministerul va deschide dialogul social cu sindicatele și toate familiile ocupaționale din sistemul public.

Dragoș Pîslaru își propune un ritm alert, estimând un calendar de aproximativ două săptămâni pentru dezbateri și finalizarea textului înainte ca acesta să fie trimis în Parlament pentru votul final.

În plus, o conferință de presă programată pentru luni după-amiază va aduce clarificări publice suplimentare.

În încheiere, ministrul a adresat mulțumiri echipei sale din minister, experților Băncii Mondiale și liderilor politici, subliniind că acest proiect reprezintă un jalon crucial din PNRR, menit să ofere României un sistem salarial predictibil, coerent și modern.

Indicator / Element Cheie Detalii și Termene Asumate Sursa Oficială / Responsabil Obiectiv Principal Adoptarea noii legi a salarizării unitare în sectorul public Administrația Prezidențială / Partidele semnatare (PSD, PNL, USR, UDMR) Termen Adoptare Parlamentară Până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare Parlamentul României Termen Limită PNRR 1 iulie 2026 Guvernul României Data Intrării în Vigoare 1 ianuarie 2027 (integral, fără aplicare eșalonată) Ministerul Muncii Garanție Socială 0% scăderi ale venitului total pentru angajații publici Acordul Politic Impact Bugetar (2027) Creșterea cheltuielilor salariale limitată la maximum 8 miliarde lei (vs. 2026) Ministerul Finanțelor / Ministerul Muncii Piloni Structurali Ierarhie echitabilă, structură unică de grade, limitarea sporurilor pe criterii de performanță Ministerul Muncii (cu sprijinul Băncii Mondiale) Calendar Imediat Luni: Publicare în transparență & Conferință de presă Marți: Start consultări cu sindicatele (durată: ~2 săptămâni) Dragoș Pîslaru (Ministru interimar)