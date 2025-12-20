Mihai Gâdea, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori TV din România, a vorbit recent despre parcursul său profesional și raportul său cu partea financiară în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. În prezent CEO al Antena 3 și prezentator al emisiunii Sinteza zilei, Gâdea a explicat că banii nu au fost niciodată factorul principal în deciziile sale de carieră.

Cariera sa în televiziune a început în 2002, la Realitatea TV, iar ulterior a trecut prin Antena 1 și Antena 2, înainte de a prelua conducerea Antena 3 în 2010. Vorbind despre relația sa cu conducerea postului, Gâdea a subliniat că nu a fost nevoie de negocieri constante legate de salariu, ceea ce reflectă, în opinia sa, un climat de încredere și respect reciproc în cadrul trustului.

Realizatorul TV a explicat că oferta inițială primită a fost acceptată fără discuții prealabile despre bani și că ulterior doar s-au semnat contracte sau anexe, fără ca aspectele financiare să devină un subiect de tensiune.

„Lucrurile stau în felul următor. Eu, oricât ar putea să pară asta de bizar, nu am avut o discuție despre salariul meu sau despre veniturile mele niciodată cu patronatul. De când am intrat pe acea ușă, am întrebat care este oferta, iar oferta care a venit a fost X. Nu am plecat pentru bani, nu m-am dus la Antena pentru bani. Niciodată ulterior nu am discutat despre bani. De fiecare dată a mai venit câte un contract sau câte o anexă. Asta cred că știe toată lumea care lucrează la noi, în trust. Există generozitate, dar, în același timp, există un principiu: să fim corecți, economic și sub toate aspectele. Nu am de ce să mă plâng, iar faptul că nu au existat aceste discuții vorbește foarte mult despre relația de încredere și de respect reciproc”, a spus Mihai Gâdea, la „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

El a mai menționat că, deși a existat posibilitatea de a câștiga mult mai mult la alte posturi și chiar a fost tentat cu sume importante pentru a pleca, motivația sa reală a rămas meseria însăși.

Pentru Gâdea, realizarea profesională și posibilitatea de a transmite adevărul și opinii proprii reprezintă adevărata recompensă.

În concluzie, Mihai Gâdea afirmă că nu banii l-au determinat să rămână în televiziune, ci pasiunea pentru profesie și dorința de a influența prin ceea ce face. Acesta consideră televiziunea una dintre cele mai frumoase meserii și subliniază importanța de a rămâne fidel convingerilor personale în munca sa.