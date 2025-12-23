Discuția pornește de la starea de inutilitate, umilință și lipsă de perspectivă resimțită de populație sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu și ajunge la scânteia care a aprins revolta la Timișoara, analizând în profunzime psihologia unui popor adus la limita disperării.

Episodul publicat pe canalul de YouTube „HAI România!” surprinde felul în care regimul comunist din anii ’80 a fost o dictatură extrem de dură, comparabilă cu modelul nord-coreean, o construcție politică în care societatea era strict controlată, iar demnitatea umană era constant încălcată.

În această realitate, nu se poate vorbi despre „români” ca masă omogenă, ci mai degrabă despre elite și despre grupuri distincte care au reacționat diferit. Totodată, sunt amintiți și muncitorii de la Brașov din 1987, care s-au revoltat având în principal revendicări materiale și sociale.

Accentul este pus pe faptul că problema centrală a comunismului din ultimul deceniu nu a fost doar sărăcia, ci mai ales umilința. Lipsa de respect pentru profesii, pentru competență și pentru însăși condiția umană a reprezentat o traumă profundă. Oamenii trăiau într-un sistem care le nega valoarea și demnitatea, iar acest lucru a afectat profund relația individului cu societatea și cu sine.

„România era o dictatură, eu o numesc nord-coreeană, pentru că ea așa a fost dimensionată, în care românii, elitele, că nu putem vorbi de români… Noi îi ridicăm în slăvi pe românii de la Brașov, care în ’87 s-au ridicat, s-au revoltat și care aveau în principal revendicări materiale și sociale. Le place unora să spună, domnule, mămăliga a explodat că nu mai exista mămăligă și că românilor le era foame în ’89. Pentru mine nu asta era. Pentru mine, tot comunismul din anii ’80 a fost o perioadă în care principala problemă pe care am avut-o cu mine, cu societatea a fost umilința. Lipsa de respect pentru profesia mea și lipsa de respect pentru ce înseamnă om”, a relatat omul de televiziune Adrian Sârbu.

Discuția evidențiază și faptul că generațiile formate în comunism nu aveau cum să înțeleagă ce înseamnă democrația sau libertatea reală. Născuți și crescuți într-un regim totalitar, românii nu aveau repere pentru o viață liberă.

De aceea, momentul din decembrie 1989 și apoi anul 1990 i-au găsit în fața unui viitor complet necunoscut, care nu făcea parte din imaginarul lor colectiv. Ideea de libertate absolută sau chiar de bunăstare materială era străină unei societăți obișnuite să supraviețuiască în lipsuri extreme.

„Noi suntem născuți în comunism. Noi nu aveam cum să știm cum e democrația. De aia, când ne-am trezit în ’89 decembrie liberi, când ne-am trezit în fața unui unui viitor pe care nici nu-l visam, el nu era în universul nostru imaginar. Cum să poți trăiești să trăiești într-o stare de libertate absolută, într-o stare chiar și de bunăstare materială? Nu știam. Noi trăiam ca animalele din punct de vedere material. Din punct de vedere social, trăiam mult mai grav. Ne abandonasem libertatea pentru a supraviețui într-un lagăr”, a subliniat Adrian Sârbu.

