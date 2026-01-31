Un personaj interesant în scandalul Adriana Georgescu-PNL este falsul general SIE, Gheorghe Iscru. Este o persoană cu un trecut plin de escrocherii, deci nu este la prima abatere.

În lumea infracțiunilor din România, Gheorghe Iscru (cunoscut printre apropiați ca „domnu’ George”) se remarcă prin felul în care profită de două slăbiciuni ale oamenilor: dorința de afecțiune și lăcomia. La început făcea mici înșelăciuni sentimentale, dar treptat a ajuns să înșele oameni de afaceri promițându-le influență asupra unor contracte publice de zeci de milioane de euro.

În anii 2000, înainte să se dea broker de influență la guvern, Iscru și-a exersat talentul de manipulator pe internet. Folosind pseudonimul „geo7geo7”, a activat pe site-uri de matrimoniale, unde a folosit metoda clasică a escrocului sentimental.

Își crea un profil atent: se prezenta ca un om de afaceri de succes, carismatic și disponibil. Zeci de femei care căutau partener erau seduse și păcălite să creadă că intențiile lui sunt serioase. După ce câștiga încrederea lor, trecea la partea financiară. Sub diferite pretexte, împrumuta mii de euro de la victime, dând chitanțe sau contracte care nu aveau nicio valoare și pe care nu le respecta niciodată. Aceasta a fost „școala” lui de manipulare, unde a învățat că aparențele pot aduce câștiguri mari, susține Dan Andronic într-un material publicat pe evz.ro.

Dan Andronic scrie că trecerea lui Iscru de la mici înșelăciuni romantice la mari fraude a fost tot printr-o relație amoroasă, dar de data aceasta cu scop strategic. În 2010, el a sedus-o pe Laura Gâtlan, o femeie de circa 40 de ani, care era secretara personală a unui secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării.

Făcând-o complice și prezentându-se ca logodnicul ei, Iscru a obținut acces la informații importante și câștigat credibilitate. Cei doi au pus la cale o schemă prin care înșelau firmele de construcții care voiau contracte cu statul.

Schema era simplă: Iscru pretindea că poate influența licitațiile publice și cerea „taxe de consultanță” sau șpăgi mascate, începând de la 5.000 de euro, promițând că banii ajung la oficiali sau la campaniile politice.

Dan Andronic susține că întâlnirile lui Iscru aveau loc în locuri luxoase, precum Cafe Milano din București, sau chiar în străinătate.

O firmă spaniolă care a intrat în „găștile lui Murgeanu” a negociat cu el la Barcelona. Iscru a venit împreună cu șase tinere „însoțitoare”, care să distragă atenția partenerilor de afaceri. A luat 25.000 de euro fără să semneze vreun document, iar reprezentanții firmei spun că banii s-au pierdut.

De altfel, o firmă din Ungaria i-a dat un avans de 10.000 de euro pe un contract de consultanță, promițând că va câștiga licitația pentru o lucrare de drum. Plata a fost făcută legal, cu chitanță și martori, la Orșova. După aceea, George Iscru a dispărut și a spus prin e-mail că se află într-un sanatoriu, după ce i-a fost scos un plămân.