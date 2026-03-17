Jurnalistul Dan Andronic a atras atenția asupra comportamentului lui Călin Georgescu, evidențiind modul în care acesta își gestionează relațiile pentru a-și construi imaginea de „candidat ideal”.

Potrivit lui Dan Andronic, Georgescu ar fi negat inițial întâlnirile cu persoane importante, precum Horațiu Potra, pentru ca mai târziu să apară dovezi fotografice care contrazic afirmațiile sale. Această discrepanță ridică întrebări despre sinceritatea și transparența sa.

Jurnalistul subliniază că astfel de tactici nu reprezintă o „strategie inteligentă”, ci mai degrabă încercări de manipulare a percepției publice. Publicul este sfătuit să analizeze aceste afirmații cu atenție și să nu accepte totul ca fiind adevăr.

”Este stilul ăla de infractor pe care l-am văzut și în cazul întâlnirii cu Potra (n.red. Horațiu Potra). Vă aduceți aminte cum se uita la Anca Alexandrescu, cu ochii galeși, și spunea că el nici nu-l cunoaște pe Potra, ca după aia să apară poze cu ei. Deci, Călin Georgescu este genul care rezistă la prima anchetă; adică nu recunoaște nimic sau își preconstituie probe și spune așa ”Băi, și eu m-am întâlnit cu mulți pentru că, d-ăștia moguli, ca să nu mă ajute”, ca să spună ”A fost o strategie inteligentă”. Nu era nicio strategie inteligentă. Se milogeau de mine, oamenii tăi, să te chem la un podcast. Hai, mă, termină cu prostiile astea. Pe cine prostești? Pe proști, dar nu pe oamenii care au cât de cât mintea la ei și care mai au și câteva informații. Nu-l credeți când vă spune lucrul ăsta, decât dacă vreți să-l credeți. Dacă vreți să gândiți logic (…) Deci totul este o minciună de la cap la coadă. Este o minciună inutilă; putea să spuna ” Da, domnule, m-am dus”. Ce e rău ca un candidat la președinție să-i ceară ajutorul?”, spune acesta.

Jurnalistul Dan Andronic critică, de asemenea, atitudinea de superioritate a lui Georgescu, care pare să se poziționeze „deasupra binelui și răului”. Această abordare, conform jurnalistului, afectează modul în care alegătorii percep integritatea candidatului și contribuie la polarizarea opiniilor.

Un alt exemplu relevant este cazul informațiilor transmise către Robert Turcescu, care, în opinia lui Andronic, nu reflectă realitatea și nu oferă detalii clare despre persoanele implicate, complicând evaluarea obiectivă a situației.