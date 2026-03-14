Astăzi, în Fierbinți-Târg, fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a plantat pomi fructiferi împreună cu susținătorii mobilizați la inițiativa sa, în cadrul proiectului național „România plantează”, marcând Ziua Arborelui.

Acțiunea a transformat localitatea, celebră pentru serialul Las Fierbinți, într-un spațiu verde, contribuind la creșterea suprafeței împădurite și promovarea unui stil de viață sustenabil. Călin Georgescu a subliniat legătura profundă dintre pădure și identitatea românească.

„Pădurea a fost loc de rugăciune, dar și de obiceiuri, iar poporul român este un prinț al istoriei și nu ai cum să-l negociezi. Suntem ceea ce suntem și nu vom fi altceva decât ceea ce suntem. Celor care nu le place această expresie „trezit în conștiință” le spun să se trezească în inteligență”, a transmis Călin Goergescu de la Fierbinți-Târg.

Inițiativa a atras numeroși voluntari locali, care au plantat împreună pomi fructiferi, demonstrând interesul comunității pentru protejarea mediului și pentru proiectele ecologice cu impact pe termen lung. Acțiunea de împădurire face parte din strategia națională de conservare a naturii și de educație ecologică a populației.

Evenimentul principal fusese planificat inițial în livada unei mănăstiri, însă Călin Georgescu a decis să mute locația, pentru a respecta liniștea și ordinea monahală în perioada Postului Mare, ținând cont de interesul public masiv stârnit de această acțiune.

„Mănăstirea are nevoie de liniște și de rânduiala ei firească, cu atât mai mult acum, în Postul Mare. Din dragoste, prețuire și respect, am schimbat locația. Nu dorim să transformăm acest gest într-o agitație sau într-un eveniment care să tulbure pacea locului și buna rânduială a Bisericii”, a explicat Georgescu, precizând că livada lăcașului sfânt va fi totuși întinerită ulterior, în liniște.

Pe plan juridic, Călin Georgescu se află în atenția instanțelor. Curtea de Apel București a respins recent cererile și excepțiile formulate de Georgescu în dosarul în care este judecat alături de gruparea fostului candidat Horațiu Potra pentru presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța a considerat solicitările ca nefondate în procedura de cameră preliminară, menținând legalitatea probelor strânse de procurori înainte de începerea procesului.