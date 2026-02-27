O schimbare determinată de climă împinge ciuperca mortală Aspergillus în regiuni considerate anterior prea reci pentru supraviețuire, iar specialiștii avertizează că fenomenul ar putea avea consecințe majore asupra sănătății publice.

Potrivit unei analize publicate de Universitatea din Manchester și citate de Daily Galaxy, temperaturile în creștere extind habitatul acestor agenți patogeni cu transmitere aeriană în Europa de Nord și America de Nord.

Cercetătorii au cartografiat deplasarea spre nord a speciilor Aspergillus până în 2025, iar rezultatele indică faptul că încălzirea globală remodelează habitatele fungice pe mai multe continente. În scenarii climatice cu emisii ridicate, aria de răspândire a speciei Aspergillus fumigatus ar putea crește cu peste 77% în Europa.

Studiul estimează că alte nouă milioane de europeni ar putea fi expuși sporilor, în condițiile în care Scandinavia, Alaska și nordul Rusiei devin noi zone de risc.

În același timp, anumite regiuni tropicale ar putea deveni prea fierbinți pentru unele specii, forțându-le să migreze către latitudini mai reci.

Specialiștii au identificat temperatura medie anuală drept principal factor care determină adecvarea habitatului. Datele au fost modelate prin secvențiere ADN din sol și prin cartografiere geospațială a populației.

Sporii Aspergillus sunt microscopici și pot fi inhalați cu ușurință, ajungând în plămâni. La persoanele vulnerabile, ciuperca poate provoca aspergiloză invazivă, o infecție cu risc vital, iar pacienții cu imunitate compromisă se confruntă cu cel mai mare risc de mortalitate.

O preocupare majoră semnalată de cercetători vizează rezistența la antifungice.

În agricultură, fermierii folosesc fungicide pe bază de azoli pentru protejarea culturilor, substanțe similare din punct de vedere chimic cu medicamentele antifungice utilizate în spitale.

Expunerea la azoli în mediu poate favoriza apariția tulpinilor rezistente înainte ca acestea să infecteze oameni, ceea ce complică tratamentul și crește riscul unor evoluții severe.

Dincolo de spitale, Aspergillus afectează și securitatea alimentară globală. Ciuperca infectează frecvent porumbul și orezul, producând aflatoxine toxice.

În Statele Unite, contaminarea culturilor generează pierderi anuale de până la un miliard de dolari în industria porumbului. Extinderea ariei fungice se suprapune tot mai mult cu zonele agricole majore, iar climele mai calde și fenomenele meteorologice extreme pot accelera răspândirea.

Echipa de cercetare a utilizat modele predictive avansate, combinând date climatice, tipare de utilizare a terenurilor și densitatea populației pentru a estima distribuția viitoare a ciupercii. Ratele clinice ale infecțiilor au fost asociate cu densitatea fungică din mediu în mai multe țări analizate.

Totuși, experții au avertizat că evenimentele micro-climatice, precum furtunile de praf sau lucrările de construcții, pot declanșa creșteri bruște ale infecțiilor, focare locale care rămân dificil de anticipat. În contextul în care agenții patogeni fungici sunt mai puțin studiați comparativ cu virusurile, monitorizarea riscurilor devine tot mai urgentă.