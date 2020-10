În general, în rapoartele medicale realizate în Marea Britanie, America sau Spania, este evidențiat faptul că aspergiloza si mai ales infecția cu Aspergillius Niger poate cauza complicații grave pacienților cu COVID-19 bolnavi critici.

Ce este Aspergillus?

Aspergillus este un agent patogen fungic ce se transmite prin aer și se regăsește în medii precum cele cu plante aflate in stadiu de descompunere, în fân sau chiar și in aparatele de aer condiționat, computere etc. Sporii sunt rezistenți și pot ramâne activi timp de câteva luni pe diverse suprafețe.

Problemele încep la cei care deja sunt afectați de o alta boală și sistemul lor imunitar este compromis, precum cei care suferă de tumori, leucemie, afecțiuni pulmonare cronice, bronșite etc. De aceea, și bolnavii de COVID-19 sunt pe lista celor care trebuie urmăriți cu strictețe pentru a nu prezenta forme grave ale Aspergilozei.

Infecția cu Aspergillus nu este des întâlnită la om, mai ales că doar 20 din cele peste 200 de specii sunt patogene pentru fiintă umană. Și totuși, aspergiloza (termenul sub care este cunoscută în medicină infecţia produsă de Aspergillus) are manifestări din cele mai diverse la om: micotoxicoza, manifestări alergice, infecţii superficiale sau localizate la persoanele cu imunitate normală, dar şi infecţii invazive la imunocompromiși. Studiile au arătat că formele cele mai grave manifestate la om sunt cauzate de Aspergillius Niger, cea mai agresivă formă a agentului pathogen fungic. Această formă agresivă a microorganismului favorizează instalarea SARS-CoV-2, și este foarte rezistentă la condițiile de mediu, având spori ce rezista la căldură, deshidratare, radiaţii sau chiar la unele substanțe chimice. Acest microorganism poate rezista în mediu și câteva luni, fiind des întâlnit în mediul înconjurător: în apă, în sol, plante și chiar pe alimente.

Efectele acestei bacterii asupra organismului uman pot fi devastatoare, mai ales în cazul persoanelor ce suferă de boli grave și care au un sistem imunitar deficitar. Pacienții diagnosticați cu leucemii, tumori maligne, tuberculoză, mucoviscidoză, SIDA, sau aflați sub tratament imunosupresor au risc ridicat de infecție severă cu Aspergillus.

Cum ajunge acest microorganism în corpul uman? Pe cale orală, prin inhalarea sporilor. În cazul COVID-19 simpromele respiratorii pot fi grave sau extrem de grave. Organismul deja bolnav reacționează slab în fața Aspergillus, care colonizează rapid căile respiratorii. Medicii au observant că și efecte imediate instalarea obstrucţiei bronşice recurente, a bronşiectaziilor, a fibrozei pulmonare, toate aceastea având că efect compromiterea funcţiei pulmonare. Studiile au arătat cât de periculos este acest microorganism în perioada de pandemie, deorece suprapunerea aspergilozei peste COVID 19 aduce grave complicații, foarte greu de controlat în sistemul medical.

Cei mai des prezenți agenți patogeni sunt Aspergillus fumigatus, urmat de Aspergillius Niger. Aceștia duc la aspergiloza bronho-pulmonară alergică (ABPA), devastatoare pentru organism. Colonizarea cu aceste microorganisme se face din cauza transparenței scăzute a secrețiilor şi nu a invaziei locale. Ce urmează este un proces rapid de infectare cu spori de aspergillius.

Cercetatorii din străinătate au concluzionat că este recomandat ca pacienților de la terapie intensivă care se confruntă cu probleme grave respiratorii și care nu raspund la tratamente să li se facă investigații suplimentare , precum bronhoscopia, pentru a depista eventualele infecții cu aspergiloza invazivă.

Acum este momentul ca medicii români cu acces la aparatură dedicată depistării acestui tip de agenți patogeni și care pot realiza bronhoscopii să profite la maximum de această investigație, pentru a depista din timp problemele ce pot apărea.

Ce este Aspergiloza?

Aspergiloza este o boală pulmonară invazivă cauzată de Aspergillus, un microorganism ce are nu mai putin de 200 de specii însă doar câteva zeci au efecte asurpra organismului omului. Afecțiunile care pot aparea sunt: infecții la persoanele cu imunitate scazută, prezenta fungilor în tractul respirator prin inhalarea acestra, intoxicații prin ingerarea toxinelor de Aspergilius, alergii etc.

Simptomele și bolile asociate asperogilozei

Simptomele pot varia în funcție de sistemul imunitar al pacientului și astfel, si bolile care apar ca o complicație a asperogilozei. Printre acestea, putem enumera:

Sinuzita cronică

Infecția urechii externe (cu dureri locale și secreții ale urechii)

Endocardită – o complicație mai rară ce apare la persoanele cu intervenții pe cord sau la cele care consuma droguri pe cale intravenoasă.

Osteomielita – sunt afectate coastele și coloana vertebrală prin propagarea infecției de la o leziune pulmonară adiacentă.

Endoftalmita –dureri oculare, tulburări de vedede (in special la persoanele cu ce au avut un transplant de organe sau consumatorii de droguri pe cale intravenoasă)

Pentru a putea să traversăm cu bine perioada pandemiei și să ne ferim de riscuri, cel mai bine este să ascultam sfaturile medicilor și să respectam regulile impuse de autorități. Astfel, ne vom proteja pe noi, pe cei dragi și pe toți cei din jur.

