La bază, este vitamina care sprijină sistemul imunitar și osos. Vitamina aceasta este un nutrient important pentru menținerea sistemului osos în stare optimă. Mai ales acumularea calciului în organism nu se realizează aceasta.

Pentru necesarul organismului, medicii recomandă alimentele acestea, bogate în vitamina D: somonul, hering, macrou sau sardine, lapte, iaurt, ciuperci. Deficitul de vitamina D împiedică mineralizarea matricei osoase, ducând la osteomalacie, rahitism, deformări osoase și osteoporoză.

Cea mai simplă și naturală sursă de vitamina D este soarele. Vitamina D este una dintre numeroasele substante nutritive de care organismul are nevoie pentru a rămâne sănătos.. Este produsă de organism în mod natural, așa cum am amintit, atunci când pielea este expusă la soare, însă se găsește, tot în mod natural, în anumite alimente, cum ar fi pește, ouă și produse lactate. Alături de calciu, vitamina D ajută la formarea oaselor și la menținerea sănătății lor. Vitamina D are rol în asimilarea calciului și a fosforului la nivelul intestinului subțire, precum și în fixarea acestora în oase și în dinți, rezultând o mineralizare osoasă corectă. In plus, blochează eliberarea hormonului paratiroidian, care reabsoarbe tesutul osos, conducând la subțierea și slăbirea oaselor, fapt care crește riscul de fracturi.

La ce concluzie au ajuns oamenii de știință, care este legătura între această vitamină și evoluția nefastă a bolii COVID-19?

Cantitatea optimă a vitaminei D în corp reduce complicațiile COVID, dar și cele care pot surveni în urma altor infecții.