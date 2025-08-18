BERBEC Ziua de marți ar putea fi o zi cu nervi întinși precum coarda de la arc, dar și cu momente neașteptate de amuzament. Patroana ta, planeta Marte, îți poate da în ziua omonimă un impuls de energie care te poate face să te ia gura pe dinainte, dar dacă îl folosești pentru a rezolva lucruri concrete, poți avea unele satisfacții. Evită discuțiile inutile, mai ales dimineața, și pune accent pe acțiuni clare. Seara, un telefon de la cineva drag îți poate schimba starea.

TAUR Marți, trei ceasuri rele, poate fi bine să nu dai și să nu iei bani cu împrumut.Astrele îți pot transmite o undă de calm, însă îți șoptesc și să fii atent la detalii, mai ales dacă trebuie să semnezi sau să aprobi ceva. Poate fi o zi bună pentru a-ți organiza spațiul de lucru, sau pentru a te ocupa de ceva ce tot amânai. Spre seară, răsfață-te cu o cină bună și o conversație plăcută, îți poți reîncărca bateriile.

GEMENI Astăzi s-ar părea că poți să ai ai fler pentru a înțelege lucruri dincolo de aparențe. Poți beneficia de un surplus de claritate mentală, dar și de câteva provocări în comunicare, mai ales cu persoane care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Fă-ți timp să asculți cu atenție înainte să răspunzi și poți evita tensiunile. Pe seară, o întâlnire sau o discuție lejeră te va destinde.

RAC Conjunctura astrală s-ar părea că-ți poate aduce un amestec de nostalgie și curiozitate. Poate te vei gândi la locuri și oameni din trecut, dar nu te lăsa prins acolopentru prea mult timp. Folosește aceste amintiri pentru a lua decizii mai bune în prezent. Spre seară, o plimbare relaxantă sau o activitate casnică, repetitivă, îți potaduce liniștea.

LEU Soarele, aliatul tău natural, îți luminează ziua, dar Venus îți atrage atenția asupra relațiilor apropiate. E un moment bun să arăți apreciere celor care îți sunt aproape. Poți primi o propunere interesantă sau o veste bună pe neașteptate. Spre seară, rezervă-ți un moment pentru tine, poate chiar un hobby mai vechi.

FECIOARĂ Ziua de marți poate fi zi bună pentru analize, planuri și discuții constructive. Contribuția planetei Jupiter îți poate aduce noroc în zona deciziilor financiare, dar doar dacă rămâi realist și atent. Evită să te consumi pentru detalii fără importanță. Seara, te poate prinde citind sau uitându-te la ceva care-ți stimulează mintea și-ți hrănește imaginația.

BALANŢĂ Conjunctura astrală a zilei de marți te poate tenta să accepți mai multe sarcini decât poți duce, doar pentru a evita să refuzi pe cineva. Stelele s-ar părea că-ți sugerează să fii mai selectiv, pentru a-ți păstra echilibrul interior. Spre seară, compania prietenilor apropiați sau o ieșire scurtă te pot relaxa, cu condiția să nu te aștepți să iasă totul perfect.

SCORPION Marte îți poate da, în această zi de marți, un plus de determinare, dar și riscul de a reacționa prea intens la mici provocări. Dacă îți canalizezi energia spre un obiectiv clar, poți fi de neoprit. Ziua de astăzi poate fi o zi bună pentru a încheia ceva ce poate că stagna de mult timp. Spre seară, o discuție în doi poate aduce clarificări importante și poți avea ocazia să refulezi puțin.

SĂGETĂTOR Energia zilei de marți s-ar părea că te încurajează să-ți lărgești orizonturile, dar nu neapărat prin călătorii, deși știu că-ți plac, ci prin idei noi, lecturi sau discuții inspiraționale. Stelele spun că ar putea fi bine, totuși, să eviți să să te împrăștii în prea multe planuri. Seara, un moment de reflecție îți poate aduce o idee excelentă pentru viitor.

CAPRICORN Ziua de marți ar putea fi o zi bună pentru a-ți evalua progresul și pentru a ajusta direcția. Ai putea beneficia astăzi de mai multă claritate și ai putea fi ajutat de stele să vezi dincolo de aparențe. E posibil să fii surprins de sprijinul cuiva la care nu te așteptai. Ascultă de două ori și vorbește o dată! Spre seară, relaxează-te cu un film bun sau muzică liniștitoare.

VĂRSĂTOR Astăzi poți fi receptiv la ideile altora și mai dispus să colaborezi. Zua de marți îți poate aduce câteva revelații interesante, dar și imprevizibile. Poate ar fibine să rămâi flexibil și să accepți că nu totul poate fi planificat. Luna îți oferă libertate deplină pentru buna gestionare a relațiilor tale. Seara poate veni cu o invitație surpriză.

PEŞTI Ziua îți poate aduce o combinație între visare și realism. Conjunctura astrală s-ar părea că-ți amplifică intuiția, dar îți poate și tulbura deciziile dacă te bazezi doar pe impresii. Combină instinctul cu analiza logică și poți ieși în câștig. Spre seară, o activitate creativă îți poate aduce multă satisfacție. Ai grijă la schimbările bruște de temperatură, la băuturile reci și la statul în curent, poți fi vulnerabil atacului virusurilor și bacteriilor!