Horoscop luni, 18 august. Pare a fi o zi propice tensiunilor, conflictelor sau rivalităților

BERBEC Ziua de astăzi ți-ar putea aduce un amestec interesant de oportunități și provocări. Energia ta naturală poate fi pusă la încercare de câteva întârzieri, din cauza poziției planetei Saturn, dar nimic nu pare că te-ar putea opri dacă îți păstrezi claritatea în gândire. Evită să intri în dispute pe teme minore, nu pentru că n-ai câștiga, ci pentru că ai lucruri mai importante de făcut, cel mai probabil.

TAUR Luni poți simți o nevoie de libertate, de a ieși din rutină și nimic nu pare să te poată opri. În a doua parte a zilei, sunt șanse să primești un semn că e timpul să revii la un proiect mai vechi. O discuție aparent banală îți poate deschide o ușă neașteptată. Seara zilei de luni poate fi perfectă pentru a-ți reîncărca bateriile lângă oamenii dragi.

GEMENI Luni pare a fi o zi propice tensiunilor, conflictelor sau rivalităților. Nu alege această zi ca să te căsătorești, să te muți, sau chiar să te asociezi, toți s-ar părea că-și urmează doar interesul personal și se încăpățânează în opiniile lor. Păstrează-ți calmul, evită confruntările. Poți interacționa cu o persoană capabilă să răspundă favorabil solicitărilor și așteptărilor tale, colaborare care îți poate aduce mari oportunități pentru viitor.

RAC Astăzi te poți trezi mai pragmatic decât de obicei. Aspectele planetei Marte îți poate oferi energie pentru a rezolva lucruri amânate, dar și tendința de a reacționa mai impulsiv la comentariile altora. În plan personal, poți avea ocazia să clarifici o situație care te macină de ceva timp. Financiar, pot apărea șanse de echilibrare, mai ales dacă ești dispus să renegociezi un termen sau o condiție. Spre seară, e posibil să simți nevoia unei plimbări sau a unui moment de liniște în aer liber.

LEU Chiar dacă ești obișnuit să atragi atenția, astăzi pari să preferi să lucrezi mai mult din culise. Aspectele planetei Venus îți pot aduce un aer de rafinament în modul în care comunici și rezolvi lucrurile, iar asta te-ar putea ajuta să convingi pe cineva să-ți fie aliat. În plan personal, pot apărea momente de claritate în legătură cu relațiile apropiate. Poate fi o zi bună pentru a încheia o mică înțelegere sau pentru a-ți susține punctul de vedere cu argumente solide. Spre seară, ai putea să te răsfeți cu o activitate care îți aduce bucurie.

FECIOARĂ Astăzi s-ar părea că-ți pui ordine în gânduri și în planuri, iar asta îți poate da o satisfacție aparte. Influența lui Uranus îți poate aduce o idee originală care să-ți rezolve o problemă mai veche. În plan profesional, poate fi un moment bun pentru a analiza date, a face calcule sau a ajusta strategii. Ai grijă însă la tendința de a fi prea critic, mai ales cu cei apropiați. După-amiaza poate veni cu o discuție interesantă, care îți poate schimba modul de a privi o situație.

BALANŢĂ Astăzi pari să simți că trebuie să-ți ajustezi așteptările. Saturn îți poate aduce o lecție despre răbdare și perseverență, chiar dacă ai prefera rezultate rapide. Ai putea simți nevoia de mai multă claritate și sinceritate, în ceea ce privește raporturile sociale. După prânz, e posibil să fii invitat la o întâlnire sau să primești o propunere care îți poate aduce un strop de entuziasm. Spre seară, o activitate artistică, sau creativă, îți poate ridica moralul.

SCORPION Stelele spun că ai putea să ai o intuiție excelentă astăzi și e bine să o asculți. S-ar părea că ar trebui să ai și suficientă energie pentru a înfrunta direct o provocare, dar și riscul de a acționa prea repede. La serviciu ar putea apărea unele oportunități de a arăta ce poți, mai ales în fața celor care poate că te-au subestimat. Seara, o conversație cu cineva de încredere te poate ajuta să vezi lucrurile mai limpede.

SĂGETĂTOR Deși ești obișnuit să privești imaginea de ansamblu, astăzi ar putea fi nevoie să acorzi atenție detaliilor. Neptun poate aduce confuzie în planificări, așa că verifică de două ori orice informație. În plan personal, stelele spun că poate a venit momentul să-ți asculți instinctul și să nu te lași dus de val, facând promisiuni prea ambițioase. Spre seară, o întâlnire relaxată te poate încărca de energie pozitivă.

CAPRICORN Astăzi pari să fii mai atent la tot ce înseamnă structură și organizare. Stelele par să te ajute să vezi dincolo de aparențe și să iei decizii ferme. În plan financiar, poate fi bine să fii precaut, dar să nu refuzi o oportunitate doar pentru că pare diferită de ce ai încercat până acum. Poate fi necesar să stabilești limite sănătoase, în plan familial. Spre seară, o activitate practică îți poate aduce satisfacție, poate ceva ce implică bricolajul.

VĂRSĂTOR Luni pari să fii într-o dispoziție inovatoare și pari să vrei să-ți pui amprenta asupra unui proiect. Conjuncutra astrală îți poate aduce idei rapide, dar și tendința de a sări peste detalii importante. În relații, poți avea ocazia să clarifici o neînțelegere, dar trebuie să alegi cuvintele cu grijă. După-amiaza poate veni cu o invitație neașteptată. Spre seară, o activitate socială îți poate reîmprospăta starea de spirit.

PEȘTI Astăzi pari să fii mai pragmatic decât de obicei, iar asta îți poate aduce rezultate bune. Jupiter îți poate deschide uși în plan profesional, dar poate fi nevoie să acționezi la momentul potrivit. În plan personal, o discuție sinceră îți poate aduce liniște. Evită să te implici în situații care nu te privesc direct, pentru că îți pot consuma energia, degeaba. Spre seară, acordă-ți timp pentru meditație sau reflecție.