BERBEC Sâmbăta aceasta parcă te trage inima să ieși din tipare, o plimbare spontană, o discuție cu cineva nou sau poate chiar o idee de reinventare personală. Pari să te simți în formă, dar cu energia aceea care cere noutate și provocare. Cercul de prieteni poate deveni o sursă de inspirație neașteptată, mai ales dacă îi asculți cu adevărat. Spre seară, ai putea descoperi un film sau un documentar care îți poate oferi o nouă perspectivă. Curiozitatea pare să fie principalul tău motor, folosește-l în mod constructiv!

TAUR Ziua de sâmbătă nu pare să fie ziua marilor revelații sau a evenimentelor spectaculoase, dar poate fi una din acele zile tihnite care îți pot prinde bine. Cu Venus parcă plecată în vacanță, pari să-ți dorești liniște, răsfăț și poate un moment de introspecție. Dacă poți să te rupi de agitația urbană, poți descoperi cât de reconfortant e să te reculegi în propriul tău spațiu interior. Nimic nu pare să-ți lipsească, doar mai mult timp pentru tine. Și poate un ceai aromat.

GEMENI Planeta Mercur s-ar părea că este într-o dispoziție mai capricioasă și s-ar putea să-ți cam încurce puțin cuvintele sau mesajele. În loc să te superi, transformă ziua într-o provocare: cum poți comunica fără vorbe? Prin gesturi, priviri, fapte? Poți simți o dorință rebelă de a provoca, de a ieși din convenții. Alege să faci asta într-un mod creativ, nu distructiv. Mai puțin impulsivitate, mai multă subtilitate și te poți bucura de rezultate interesante.

RAC Sâmbăta s-ar părea că te prinde într-o dispoziție cerebrală, cumva mai atent la gesturi decât la sentimente. Și nu e un lucru rău. Poți observa clar dinamica relațiilor din jurul tău, fără să te lași copleșit de emoții. Cei apropiați pot fi mai receptivi la energia ta calmă, organizată. Spre seară, organizează ceva simplu și plăcut, poate o masă cu cei dragi sau o ieșire liniștită. Nu e nimic mai important decât timpul petrecut împreună!

LEU Ziua de astăzi s-ar părea ca este ca o pânză albă, pe care poți desena ce vrei. Dar poate vrei doar să faci o pauză. Stelele spun că nu pare să fie cazul să te implici în discuții aprinse, nici să salvezi lumea. E suficient să te salvezi pe tine de la epuizare. Ai parte de mici oportunități, dar ca să le vezi, trebuie să încetinești ritmul. Controlează-ți impulsurile și acordă atenție semnelor subtile din jurul tău. Astrele îți aruncă mici indicii, dar nu-ți impun nimic!

FECIOARĂ În această zi de sâmbătă pari să fii în căutarea unor conexiuni reale și poți să alegi să lași deoparte bifarea sarcinilor de pe listă, măcar astăzi. Ar trebui să fii în stare să colaborezi, să asculți, să aduni oamenii în jurul unei idei sau chiar a unei mese bune. Dragostea poate apărea într-o formă mai atipică, fie că e vorba de o relație, fie de un proiect care te entuziasmează. Poate fi ziua în care îți dai seama că a iubi înseamnă, de multe ori, a înțelege și nevoile celuilalt și a le prioritiza.

BALANŢĂ Zilele în care te concentrezi pe ce vrei tu cu adevărat sunt rare, iar ziua de astăzi poate fi una dintre ele. S-ar părea că nu-ți mai pasă de ce planuri au ceilalți, tu ai drumul tău. Emoțional vorbind, pari să fii hotărât și asta te poate face foarte convingător. Zodiile de Aer și de Apă pot fi aliați buni, dar evită conflictele cu cei mai… pământeni sau aprinși, adică zodiile de Pământ și cele de Foc. Ar trebui să ai tot ce-ți trebuie pentru a-ți construi un moment frumos, doar nu te lăsa distras.

SCORPION Conjunctura astrală a zilei de sâmbăta te poate invita la reflecție și reconectare. Ai putea avea o revelație legată de o persoană sau o situație care părea blocată. Aer curat, mișcare, o muzică bună – acestea pot fi cheile către starea de bine. Pe seară, fă un gest de apropiere față de cineva drag. Uneori, cele mai simple vorbe pot face minuni. Și dacă ești tu cel care are nevoie de ele, nu-ți fie teamă să le ceri.

SĂGETĂTOR Astăzi ar putea fi posibil să simți că lumea nu merge în ritmul tău. Și chiar dacă nu e nimic în mod real în neregulă, s-ar putea să ai o stare de neliniște. Poate nu e ziua potrivită pentru mari planuri, dar poate fi perfectă pentru o schimbare mică și de efect: un traseu nou, o discuție neașteptată, o idee ieșită din comun. Lasă rutina și încearcă să-ți urmezi instinctul, chiar dacă te duce într-o direcție neplanificată.

CAPRICORN Astăzi s-ar părea că vezi altfel lucrurile și asta nu e puțin lucru. Poți descoperi că persoanele din jur au, de fapt, nuanțe pe care nu le-ai observat până acum. Gândurile ți se învârt în spirală, iar dorința de a le împărtăși poate deveni tot mai mare. Înainte de a începe monologuri, asigură-te că publicul e pregătit. Și dacă nu, scrie-le. Poate ieși o poveste bună. Sau o idee de viitor.

VĂRSĂTOR Sâmbăta pare să-ți aducă tot ce îți place: libertate, idei și puțin mister. Poți fi inspirat, iar combinația dintre cultură, mâncare bună și companie interesantă poate fi rețeta perfectă. Dacă vrei să evadezi puțin, un muzeu, o expoziție sau o carte veche pot fi ca un portal. Spre seară, lasă tehnologia deoparte și conectează-te la ceva mai profund. Chiar și cu tine însuți.

PEŞTI Astăzi s-ar putea să ai un presentiment că lucrurile se aliniază. Și de data asta, ai putea avea dreptate. Poate fi o zi bună pentru a reînvia o pasiune uitată, muzică, dans, pictură? Negocierile în cuplu pot apărea, dar nu trebuie să fie dificile. Ar trebui să ai tactul necesar să faci să iasă totul bine. Lasă farmecul tău să vorbească și nu subestima cât de atrăgătoare poate fi atitudinea ta relaxată.