BERBEC S-ar părea că ai chef de muncă doar dacă e vorba de idei mari, nu de detalii. În această zi de joi, energia ta pare să fie ca un foc de artificii: spectaculoasă, dar greu de controlat. Ferește-te de conflicte minore, planeta Marte se pare că te impulsionează, dar și amplifică iritabilitatea. Dacă simți că fierbi, fă un pas înapoi. Seara poate fi bună pentru sport, plimbări sau un plan ambițios pentru weekend-ul prelungit.

TAUR Joi, conjunctura astrală pare să indice că simți nevoia de răsfăț și stabilitate. Ziua se pare că te îndeamnă la introspecție, dar nu lăsa gândurile să se transforme în griji. Influența planetei Saturn îți poate aduce o lecție despre răbdare și limite, dar nu totul se rezolvă cu o friptură bună și un pahar de vin. Gândește-te la ce poți construi pe termen lung. Spre seară, compania unei persoane calme îți poate face bine. Domeniul emoţional este bine aspectat.

GEMENI Joi s-ar părea că ai o dispoziție schimbătoare, dar comunicarea se pare că rămâne atuul tău, cu sau fără Mercur retrograd. Astăzi, totuși, nu toată lumea pare să fie pe lungimea ta de undă. Evită sarcasmul și asumă-ți că nu fiecare replică trebuie câștigată. O carte bună sau o discuție reală cu cineva apropiat ți-ar putea limpezi mintea. Stelele spun că ar putea fi recomandabil să foloseşti mai eficient timpul şi să termini treburile pe care le-ai început.

RAC Astăzi parcă se simte o adiere de nostalgie. Ziua de joi se pare că te prinde cu gândul la oameni dragi sau la vremuri mai simple. Cu Luna într-o poziție favorabilă, emoțiile pot fi intense, dar nu neapărat negative. Ascultă-ți intuiția, dar nu te lăsa copleșit de ea. Dacă poți ajuta pe cineva astăzi, fă-o fără să te aștepți la aplauze. Relațiile cu persoanele născute în semne de Aer și Foc pot fi, azi, deosebit de armonioase, însă pare să fie o idee bună să-i eviți astăzi pe cei aflați în semne de Apă și de Pământ.

LEU Joi, s-ar părea că te simți privit, admirat, dar parcă nu e de ajuns. Soarele din semnul tău îți poate da încredere, dar și o dorință de validare. Nu toți s-ar părea că au chef să te aplaude astăzi, dar asta nu înseamnă că nu strălucești. Caută bucurie în lucruri mărunte și nu lua personal indiferența celorlalți, fiecare cu ce-l doare! Un film vechi, sau o cină în familie îți mai poate domoli orgoliul.

FECIOARA Joi, s-ar părea că ești într-o dispoziție pragmatică. Astăzi ar trebui să-ți fie mai ușor să pui ordine în lucruri, de la mailuri, până la gânduri. Planeta Venus te poate susține în zona relațiilor: poate fi un moment bun să repari o ruptură, să scrii un mesaj, sau să asculți mai mult. Nu-ți cere ție perfecțiunea pe care nu o aștepți de la alții. Mănâncă mai natural, ia pauze multe și dese, mai ales pentru ochi și picioare şi nu uita să petreci timp în aer liber.

BALANŢA Stelele par să fie hotărâte: astăzi nu te implica în discuţii cu semnele de Foc, căci s-ar putea să te arzi… Războinica planetă Marte s-ar părea că nu vede cu ochi buni această asociere. Poate fi o zi de echilibru, dar nu de pasivitate. Poți avea ocazia să iei o decizie care poate că te-a tot măcinat. Influențele astrale te pot ajuta să vezi lucrurile mai clar, dar tu pari să tot cauți nuanțele pastel. Spre seară, un moment artistic sau o ieșire în natură îți poate înfrumuseța ziua.

SCORPION Joi, s-ar părea că plonjezi adânc în gânduri, iar ziua aceasta pare să fie făcută pentru contemplare. Influența planetei Pluton s-ar părea că-ți accentuează dorința de introspecție interioară, dar te poate face și suspicios. Nu toată lumea îți vrea răul, chiar dacă ție ți se poate părea așa. Evită scenariile întunecate. O activitate fizică sau o conversație sinceră te poate scoate din labirint.Pe seară, o posibilă oportunitate de socializare în familie, pe care poate ar fi bine să nu o ocolești…

SĂGETĂTOR Astăzi s-ar părea că visezi cu ochii deschiși la vacanță sau la o fugă spontană departe. Planeta Jupiter se pare că te cheamă la extindere, dar nu uita că ai și responsabilități. Nu te enerva dacă simți că alții nu pot ține pasul cu ritmul tău. Poate fi o zi bună pentru a învăța ceva nou sau a planifica o escapadă. Și una și mai bună pentru a râde cu poftă. Fă-o alături de un prieten bun dintr-o zodie de Pământ, zic stelele!

CAPRICORN S-ar părea că te simți ușor tensionat de lucruri care nu depind de tine. Lasă dorința ta de a controla deoparte. Saturn îți poate da testul autocontrolului și al prioritizării. Împarte sarcinile pe etape și nu te pedepsi dacă nu e totul perfect. Spre seară, acordă-ți timp pentru un hobby sau o conversație care îți face bine. Oi fi tu diplomatul zodiacului, dar, uneori, trebuie să mai spui și lucrurile pe șleau, fără să jignești sensibilitățile nimănui, bineînțeles!

VĂRSĂTOR Joi, stelele spun că s-ar putea să te simți din nou rebel, dar fără un motiv concret. Poate fi o zi în care mintea zboară în zece direcții, dar inima rămâne acasă. Influența lui Uranus te poate face să cauți schimbări, dar nu schimba doar de dragul noutății. Canalizează energia într-un proiect creativ. Bea mai multă apă, poate ceai. Nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare, nici măcar pentru zece lei. Spre seară, o revelație neașteptată te poate surprinde.

PEŞTI Poziţiile planetelor şi, în general, conjunctura zilei de joi s-ar părea că-ţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme sociale personale. Pari să ai un farmec aparte astăzi, chiar dacă nu-l observi tu primul. Neptun te poate face visător, dar și intuitiv. Poți să vezi ce alții nu văd și poți simți lucruri înainte să se întâmple. Nu te teme să-ți exprimi emoțiile, chiar dacă lumea e prea grăbită pentru ele. Pe seară, un gest mărunt poate însemna mult pentru cineva drag.