Fostul candidat Călin Georgescu a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, organizarea unei acțiuni de plantare de copaci programată pentru sâmbătă, la care îi invită pe cei care doresc să se alăture inițiativei.

Potrivit mesajului transmis, acțiunea face parte dintr-un demers prin care oamenii sunt încurajați să contribuie la protejarea mediului și să facă un gest benefic pentru țară.

În mesajul său, Georgescu a transmis că sâmbătă este ziua în care România plantează, îndemnând oamenii să participe la astfel de acțiuni oriunde se află. El a subliniat că locul în care sunt plantați copacii nu este cel mai important aspect, ci hotărârea oamenilor de a face un lucru bun pentru țară în acest moment.

Pentru persoanele aflate în apropiere și care doresc să participe direct la acțiune, acesta a anunțat că va planta copaci la ora 12:00 în localitatea Fierbinți-Târg. Evenimentul va avea loc pe strada Salcâmului nr. 1, la codul poștal 927115.

Cei care intenționează să se alăture acțiunii sunt rugați să vină cu unelte proprii, pentru a putea participa la plantarea copacilor. Potrivit anunțului publicat pe rețeaua de socializare, linkul cu locația exactă a punctului de întâlnire este disponibil în primul comentariu al postării.

În finalul mesajului, Călin Georgescu a încurajat participarea cât mai multor persoane la această inițiativă, subliniind ideea de colaborare și de implicare comună într-o acțiune care să aducă beneficii comunității și mediului.

„Dragii mei, Sâmbătă, România plantează. Fiecare acolo unde poate – nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a face un bine pentru țară, acum. Pentru cei din zonă care vor să ni se alăture, la ora 12 voi planta în localitatea Fierbinți-Târg, pe strada Salcâmului nr. 1, cod poștal 927115. Dacă veniți, vă rog să aduceți unelte proprii. Linkul pentru locația exactă îl găsiți în primul comentariu. Să facem cât mai mult bine, împreună, într-o lucrare unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu”, a scris Georgescu pe Facebook.

Într-o postare realizată anterior, Călin Georgescu a anunțat că sâmbătă, 14 martie, va avea loc Ziua Sădirii Arborelui, un eveniment dedicat plantării de copaci și pomi fructiferi din sămânță românească. Acțiunea are scopul de a contribui la reîntregirea pădurii românești, de a susține unitatea credinței și de a aduce un gest benefic pentru țară, implicând comunități din întreaga țară.

Mesajul primarului a subliniat că fiecare poate participa, fie în familie, fie cu prietenii, oriunde este posibil – în sat, oraș sau la marginea localității, în locurile unde comunitatea are nevoie de verde și viață. Locul exact nu este considerat esențial; ceea ce contează este hotărârea de a sprijini țara prin acest gest simplu și simbolic.

„Dragii mei, Sâmbătă, România plantează! Sâmbăta aceasta, pe 14 martie, este Ziua Sădirii Arborelui. La ora 12 vă chem pe fiecare să facem împreună un gest simplu, dar plin de putere: să sădim un arbore sau un pom fructifer din sămânță românească, în pământ românesc, pentru binele țării, pentru reîntregirea pădurii românești, pentru unitatea credinței și spre slava lui Dumnezeu. Cu mic, cu mare, în familie sau împreună cu prietenii, vă chem să faceți acest lucru cu inima plină de iubire pentru țara noastră, fiecare acolo unde poate: în satul vostru, în orașul vostru, la marginea localității sau acolo unde comunitatea are nevoie de viață și de verde. Nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a sprijini țara acum, prin acest gest simplu”, a scris Georgescu pe Facebook.

Călin Georgescu a precizat că va planta și el un copac sâmbătă la ora 12, într-o comunitate care are nevoie de sprijin. Inițial, ideea a fost de a organiza plantarea în livada unei Mânăstiri, însă s-a decis schimbarea locației pentru a nu tulbura liniștea lăcașului, mai ales în timpul Postului Mare. Edilul a subliniat că livada Mânăstirii va fi în continuare întreținută și împrospătată corespunzător.

Participanții vor fi anunțați ulterior despre locul exact al plantării, iar Georgescu a încurajat implicarea pe scară largă în toate județele, pentru ca mii de mâini să pună un puiet în pământ. El a transmis și un apel ca participanții să se organizeze din timp, cu puieți, unelte și spațiul ales, subliniind că deviza zilei trebuie să fie lăsarea în urmă doar a binelui și a unei lucrări comune, făcute cu respect și credință.

„Eu voi face același lucru sâmbătă la ora 12, într-o comunitate care are nevoie de sprijin. Inițial, gândul nostru a fost să facem acest gest în livada unei Mânăstiri. Însă, ca orice lăcaș sfânt, Mânăstirea are nevoie de liniște și de rânduiala ei firească, cu atât mai mult acum, în Postul Mare. În jurul zilei de sâmbătă s-a creat deja o atenție publică prea mare, iar noi nu dorim să transformăm acest gest într-o agitație sau într-un eveniment care să tulbure pacea locului și buna rânduială a Bisericii. 𝑫𝒊𝒏 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆, 𝒑𝒓𝒆𝒕̦𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕, 𝒂𝒎 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂𝒕 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒂 – însă livada Sfintei Mânăstiri o vom întineri și împrospăta așa cum se cuvine. Voi anunța locul în care voi planta, pentru cei din zonă care vor să se alăture. Important este să facem această lucrare în toată țara. În toate județele, mii de mâini să pună un puiet în pământ. Vă rog să vă organizați din timp: cu puieții, cu uneltele și cu locul ales. Să nu deranjăm pe nimeni și să lăsăm în urma noastră doar bine. Aceasta să fie deviza noastră pentru sâmbătă: să facem cât mai mult bine, într-o lucrare împreună. Unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu. Sâmbătă 14 martie 2026, la ora 12, să plantăm nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea noastră pentru acest pământ sfânt”, a conchis fostul candidat.

