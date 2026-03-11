Călin Georgescu îi invită pe români să planteze un arbore în „Ziua Sădirii Arborelui”
Călin Georgescu a transmis un mesaj pe Facebook în care îi invită pe români să planteze un copac sau un pom fructifer sâmbătă, 14 martie. Potrivit acestuia, ziua este dedicată „Sădirii Arborelui”, iar inițiativa ar trebui să fie realizată simultan în toată țara.
Georgescu a explicat că gestul ar trebui făcut de la ora 12, fiecare în comunitatea sa. El a îndemnat oamenii să planteze un arbore din „sămânță românească, în pământ românesc”, pentru binele țării și pentru refacerea pădurilor.
Fostul candidat la prezidențiale a transmis că acțiunea poate fi realizată de familii, prieteni sau comunități locale. Potrivit mesajului său, locul nu este esențial, iar cel mai important lucru este decizia de a participa la această inițiativă.
Fostul candidat spune că inițial plantarea trebuia să aibă loc într-o mănăstire
Călin Georgescu a explicat că inițial intenționa să facă acest gest în livada unei mănăstiri. El a spus însă că a decis schimbarea locației pentru a nu tulbura liniștea locului.
Georgescu a menționat că mănăstirile au nevoie de liniște și de rânduiala lor firească, mai ales în perioada Postului Mare.
Potrivit acestuia, în jurul acțiunii s-a creat deja o atenție publică prea mare. Din acest motiv, locația a fost schimbată pentru a evita transformarea gestului într-un eveniment agitat. El a precizat că livada mănăstirii va fi totuși reînnoită la momentul potrivit.
Locul plantării va fi anunțat ulterior pentru cei care vor să participe
Călin Georgescu a anunțat că va comunica ulterior locul în care va planta personal un copac. El a precizat că oamenii din zonă care doresc să participe vor putea veni să se alăture.
Potrivit mesajului transmis, inițiativa ar trebui să fie realizată în toate județele.
Georgescu a spus că mii de oameni ar putea planta puieți în aceeași zi. El i-a îndemnat pe cei care vor să participe să se pregătească din timp cu puieți, unelte și locul ales pentru plantare.
„Dragii mei,
Sâmbătă, România plantează!
Sâmbăta aceasta, pe 14 martie, este Ziua Sădirii Arborelui. La ora 12 vă chem pe fiecare să facem împreună un gest simplu, dar plin de putere: să sădim un arbore sau un pom fructifer din sămânță românească, în pământ românesc, pentru binele țării, pentru reîntregirea pădurii românești, pentru unitatea credinței și spre slava lui Dumnezeu.
Cu mic, cu mare, în familie sau împreună cu prietenii, vă chem să faceți acest lucru cu inima plină de iubire pentru țara noastră, fiecare acolo unde poate: în satul vostru, în orașul vostru, la marginea localității sau acolo unde comunitatea are nevoie de viață și de verde. Nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a sprijini țara acum, prin acest gest simplu.
Eu voi face același lucru sâmbătă la ora 12, într-o comunitate care are nevoie de sprijin.
Inițial, gândul nostru a fost să facem acest gest în livada unei Mânăstiri. Însă, ca orice lăcaș sfânt, Mânăstirea are nevoie de liniște și de rânduiala ei firească, cu atât mai mult acum, în Postul Mare. În jurul zilei de sâmbătă s-a creat deja o atenție publică prea mare, iar noi nu dorim să transformăm acest gest într-o agitație sau într-un eveniment care să tulbure pacea locului și buna rânduială a Bisericii.
𝑫𝒊𝒏 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆, 𝒑𝒓𝒆𝒕̦𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕, 𝒂𝒎 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂𝒕 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒂 – însă livada Sfintei Mânăstiri o vom întineri și împrospăta așa cum se cuvine.
Voi anunța locul în care voi planta, pentru cei din zonă care vor să se alăture. Important este să facem această lucrare în toată țara. În toate județele, mii de mâini să pună un puiet în pământ.
Vă rog să vă organizați din timp: cu puieții, cu uneltele și cu locul ales. Să nu deranjăm pe nimeni și să lăsăm în urma noastră doar bine. Aceasta să fie deviza noastră pentru sâmbătă: să facem cât mai mult bine, într-o lucrare împreună. Unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu.
Sâmbătă 14 martie 2026, la ora 12, să plantăm nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea noastră pentru acest pământ sfânt”, a transmis fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
