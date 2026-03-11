Călin Georgescu a transmis un mesaj pe Facebook în care îi invită pe români să planteze un copac sau un pom fructifer sâmbătă, 14 martie. Potrivit acestuia, ziua este dedicată „Sădirii Arborelui”, iar inițiativa ar trebui să fie realizată simultan în toată țara.

Georgescu a explicat că gestul ar trebui făcut de la ora 12, fiecare în comunitatea sa. El a îndemnat oamenii să planteze un arbore din „sămânță românească, în pământ românesc”, pentru binele țării și pentru refacerea pădurilor.

Fostul candidat la prezidențiale a transmis că acțiunea poate fi realizată de familii, prieteni sau comunități locale. Potrivit mesajului său, locul nu este esențial, iar cel mai important lucru este decizia de a participa la această inițiativă.

Călin Georgescu a explicat că inițial intenționa să facă acest gest în livada unei mănăstiri. El a spus însă că a decis schimbarea locației pentru a nu tulbura liniștea locului.

Georgescu a menționat că mănăstirile au nevoie de liniște și de rânduiala lor firească, mai ales în perioada Postului Mare.

Potrivit acestuia, în jurul acțiunii s-a creat deja o atenție publică prea mare. Din acest motiv, locația a fost schimbată pentru a evita transformarea gestului într-un eveniment agitat. El a precizat că livada mănăstirii va fi totuși reînnoită la momentul potrivit.

Călin Georgescu a anunțat că va comunica ulterior locul în care va planta personal un copac. El a precizat că oamenii din zonă care doresc să participe vor putea veni să se alăture.

Potrivit mesajului transmis, inițiativa ar trebui să fie realizată în toate județele.

Georgescu a spus că mii de oameni ar putea planta puieți în aceeași zi. El i-a îndemnat pe cei care vor să participe să se pregătească din timp cu puieți, unelte și locul ales pentru plantare.