Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a transmis marți, 10 martie, la ieșirea de la secția de Poliție din Buftea, un mesaj către români prin care îi invită să treacă de la „văicăreală” la fapte concrete în folosul țării.

El a anunțat că, sâmbătă, 14 martie, începând cu ora 12:00, toți cei interesați sunt chemați să planteze un copac sau un pom fructifer „din sămânță românească”, oriunde le este posibil.

Poate să fie în curtea proprie, la școală, biserică, marginea unui drum sau a unui râu, sau chiar în livada unei mănăstiri, a indicat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a explicat că inițiativa face parte dintr-un demers mai amplu de refacere a „zestrei morale” a românilor și a îndemnat la renunțarea la supunerea în fața politicienilor, susținând că este momentul ca oamenii să arate „acțiunile credinței”.

El a declarat că pădurile reprezintă „plămânii țării”, cetăți vii care asigură aer și apă curate, motiv pentru care a stabilit ziua de 14 martie drept „Ziua Sădirii Arborelui”.

„Astăzi am un mesaj către poporul român, dincolo de orice întrebare. Până acum s-au manifestat cuvintele credinței, însă a venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Pentru că de 35 de ani ei ne răstignesc pădurile, ne răstignesc credința, securea în păduri și cuvântul mincinos în societate și eu spun că a venit vremea să stăm drepți, să nu mai acceptăm supunerea, să ne dăm jos de pe cruce, să terminăm cu văicăreala și să ne refacem zestrea morală. Pădurile sunt plămânii noștri. Sunt cetăți vii, sunt izvorul apelor curate și aerului curat. De aceea, sâmbăta aceasta, anunț tot poporul român, pe 14 martie, declar ziua aceasta Ziua Sădirii Arborelui. Și chem tot poporul român, de la mic la mare, să sădească un puiet de arbore sau de pom fructifer din sămânță românească, oriunde se poate. În curtea proprie, în curtea școlii, în curtea bisericii, la margine de drum, de râu, la livada unei mănăstiri. Pentru că în momentul în care sădești un pom, dai viață țării și dai credință lui Dumnezeu”, a afirmat Georgescu.

În acest context, Călin Georgescu a precizat că va fi prezent la Sfânta Mănăstire Căldărușani, unde va participa la refacerea livezii mănăstirii, și îi invită pe români să se alăture acțiunii, subliniind că Dumnezeu ajută pe cei care acționează singuri și că fiecare copac sădit este un pas spre reconstrucția țării și consolidarea credinței.

El a mai transmis că gestul de a planta un pom nu reprezintă doar un act simbolic, ci o contribuție concretă la viața comunității și la protejarea mediului.

Călin Georgescu a subliniat că, prin implicare directă, oamenii pot contribui la refacerea pădurilor și la protejarea naturii, accentuând că astfel de acțiuni întăresc legătura cu valorile spirituale și morale ale poporului român.