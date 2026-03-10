În ce politicieni au românii ce mai mare încredere în acest moment? INSCOP Research a publicat rezultatele celui mai recent Barometru Informat.ro, realizat în perioada 2–6 martie 2026, care măsoară nivelul de încredere al românilor în principalele personalități politice.

Conform sondajului, liderul AUR, George Simion, se află pe primul loc în clasamentul încrederii, fiind apreciat de 34,3% dintre respondenți ca având „foarte multă” sau „destul de multă” încredere. Pe locurile următoare se situează președintele Nicușor Dan, cu 27,6%, și premierul Ilie Bolojan, cu 25,1%.

Clasamentul continuă cu fostul prim-ministru Victor Ponta, care înregistrează un nivel de încredere de 20,9%, urmat de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 15,7%, și liderul USR, Dominic Fritz, cu 14,9%.

Pe ultimele poziții se află președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu 12%, și Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, cu 7,8%.

Sondajul arată că notorietatea influențează semnificativ nivelul de încredere. George Simion este cunoscut de 98,8% dintre respondenți, aproape la fel ca Nicușor Dan (98,6%) și Ilie Bolojan (98,2%).

Victor Ponta are o notorietate de 97,8%, în timp ce Sorin Grindeanu este cunoscut de 82,7% dintre români.

Alți politicieni precum Ciprian Ciucu (63,1%), Dominic Fritz (59%) și Dan Dungaciu (25%) se confruntă cu o notorietate mai redusă, ceea ce explică și nivelul mai scăzut al încrederii în cazul lor.

Analizând detaliat, 14,1% dintre respondenți spun că au „foarte multă” încredere în George Simion, iar 20,2% „destul de multă”, dar aproape jumătate (48,3%) afirmă că au „foarte puțină” sau „deloc” încredere.

În cazul lui Nicușor Dan, 7,3% au „foarte multă” încredere și 20,3% „destul de multă”, în timp ce 55,3% se declară sceptici.

Pentru Ilie Bolojan, 9,9% dintre respondenți au „foarte multă” încredere, iar 15,2% „destul de multă”, în timp ce 58,2% spun că au „foarte puțină” sau „deloc” încredere.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost colectate prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte neinstituționalizate din România, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.