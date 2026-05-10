Călin Georgescu susține că mai multe pagini și conturi de Facebook folosesc fără drept numele și imaginea sa pentru a promova informații fabricate, cu scopul de a genera trafic și câștiguri financiare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că în spațiul online circulă postări despre presupuse donații spectaculoase și acțiuni umanitare inexistente.

În mesajul publicat pe pagina sa oficială, acesta a transmis că informațiile respective sunt false și că utilizatorii rețelelor sociale trebuie să manifeste discernământ înainte de a reacționa sau distribui astfel de conținut.

În mediul online din România au apărut mai multe postări construite pe un tipar emoțional, care utilizează imagini manipulate și informații neverificate pentru a genera reacții și distribuiri masive. În centrul acestor postări se află numele lui Călin Georgescu, asociat în mod fals cu donații de milioane de dolari pentru copii sau persoane vulnerabile.

Una dintre postările distribuite pe pagina „Voce Națională” susține că fostul candidat la prezidențiale ar fi donat în secret suma de 4 milioane de dolari pentru copiii nevoiași din România. Mesajul este formulat într-un registru emoțional și conține expresii precum „nimeni nu a știut” sau „gest impresionant făcut în secret”, elemente folosite frecvent în campaniile de manipulare online pentru a stimula reacțiile rapide ale utilizatorilor.

Verificările arată însă că informațiile prezentate în respectivele postări nu au o bază reală și nu există dovezi care să confirme scenariile promovate în mediul online. Mesajele sunt construite astfel încât să pară autentice și sunt distribuite în special prin pagini care urmăresc obținerea unui număr mare de accesări și interacțiuni.

Avertismentul transmis de Călin Georgescu vine în contextul în care, în ultimele luni, în spațiul digital românesc au fost semnalate tot mai multe tentative de dezinformare bazate pe identitatea unor persoane publice, imagini editate și conținut generat artificial.

Mesajul publicat acum de Călin Georgescu vine la scurt timp după alte apariții publice și intervenții online ale fostului candidat la prezidențiale. Pe 9 mai, acesta a transmis un nou mesaj adresat susținătorilor săi, într-un context încărcat simbolic și religios.

Totodată, în urmă cu câteva zile, Călin Georgescu a mers pe Muntele Athos, unde s-a întâlnit cu părintele arhimandrit Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fostul candidat la prezidențiale ar fi petrecut trei zile în post și rugăciune.

Vizita sa a generat numeroase reacții în mediul online, în special în rândul susținătorilor care au distribuit imagini și mesaje legate de deplasarea acestuia în Grecia.

Tabel explicativ: Cum este folosit numele lui Călin Georgescu în postările false: