Dan Capatos a comentat recent despre Călin Georgescu, candidatul surpriză care a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, oferind o descriere detaliată a acestuia și a întâlnirilor sale personale cu Georgescu. Capatos a subliniat carisma și magnetismul acestuia, remarci care contrazic percepțiile negative din spațiul public, inclusiv legăturile sale presupuse cu influența rusă.

Capatos a povestit că l-a cunoscut pe Georgescu în urma mai multor mese împreună și a descris acest lucru ca fiind o experiență revelatoare.

În cadrul discuției, jurnalistul a menționat și asemănările pe care le-a găsit între Georgescu și Pavel Coruț, un fost activist cunoscut pentru viziunile sale naționaliste.

„I-am și zis: «Bă, mânca-ți-aș gura ta, bă. Eu am fost prieten cu Pavel Coruț». Zic, «ăsta e Pavel Coruț al vremurilor noastre, cu bubuli»,” a spus Capatos. Cu toate acestea, el a precizat că nu este un susținător necondiționat al ideilor acestuia, recunoscând că Georgescu i s-a părut un „excentric” în unele dintre abordările sale.

Capatos a comparat ideile lui Călin Georgescu cu cele ale lui Pavel Coruț, amintind că acesta din urmă susținea că România este „miezul lumii”. Capatos a explicat că nu a crezut niciodată în astfel de teorii și că, deși l-a cunoscut personal pe Coruț, nu împărtășea aceleași viziuni. Despre Georgescu, Capatos a spus că l-a găsit excentric și că, în ciuda câtorva întâlniri, nu și-a format o impresie clară. De asemenea, a menționat că, fiind credincios, nu acceptă ideea de a crede fără a cerceta și că se lovește adesea de răspunsuri neclare.

Capatos a mai subliniat că Georgescu nu pare să fie o amenințare pentru România, în ciuda unor speculații, și că nu ar avea intenția de a îndepărta țara de alianțele internaționale. „Nu cred că este omul care să vrea cu tot dinadinsul să ne predea rușilor, să fie ăla care să ne bage în război cu americanii, să ne facă să renunțăm la NATO și la UE,” a declarat Capatos, adăugând că, mai degrabă, Georgescu ar putea încerca să apere interesul național într-un mod similar cu Viktor Orban din Ungaria.

„Dacă va reuși să fie un „Orban românesc” – mie îmi place ideea. Îmi place, mă uit cu admirație moderată la cum reușește Orban să țină echilibrul cu o țară care are mult mai puține cărți în mână decât avem noi. Cu ieșire la mare, cu alte avantaje… Așa cum reușește să țină echilibrul, să rămână cu ușile deschise peste tot. De ce să nu fim și noi așa? E rău? Nu zice nimeni că ne ducem la ruși. Am văzut cât de rău e cu rușii, am văzut 50 de ani. N-am cum să fiu adeptul lor. Eu am fost țărănist, am ascultat Europa Liberă toată copilăria. Nu mă poate bănui nimeni de vreo afinitate cu Estul. Dar asta nu înseamnă că nu poți vedea și tâmpeniile pe care le fac ăștia din Vest.”