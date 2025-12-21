Eugen Roibu a devenit cunoscut în România prin emisiunea „Pescar Hoinar”, difuzată începând din 2003 la Televiziunea Română. Emisiunea a urmărit ani de zile viața pescarilor amatori și sportivi, prezentând tehnici, destinații de pescuit și povești despre natură și tradiții locale. Programul s-a remarcat prin modul în care a combinat informațiile practice cu relatarea personală și experiențele realizatorilor, câștigând un public fidel de-a lungul anilor.

Din partea TVR1, un mesaj oficial a subliniat importanța contribuției sale, dar și tristețea despărțirii:

„Din păcate, ne-a părăsit Eugen Roibu, autorul şi realizatorul emisiunii #PescarHoinar, difuzată neîntrerupt din 2003 la Televiziunea Română. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei!”.

Această declarație reflectă aprecierea instituției pentru munca sa și recunoaște legătura puternică pe care a stabilit-o cu telespectatorii prin intermediul emisiunii.

Pe pagina personală a unui coleg apropiat, Ștefan Stoica, realizator al unor episoade ale aceleiași emisiuni, a fost publicat un mesaj emoționant:

„A plecat sa pescuiasca alte ape, prietenul nostru, Eugen Roibu, vocea si omul din spatele ideii Pescar Hoinar…pentru unii dom’profesor, pentru altii pescarul vesnic incepator ce avea noroc, iubitor al deltei si al pescuitului la stiuca, a hoinarit ani de zile alaturi de Victor Țăruș si apoi impreuna cu mine, cautand sa traiasca momentul si sa-l impartaseasca cu telespectatorii ce au fost si sunt alaturi, emisiune de emisiune. Condoleante familiei indurerate si Dumnezeu sa-l odihneasca in pace”.

Pe parcursul celor peste două decenii de difuzare, „Pescar Hoinar” a oferit telespectatorilor nu doar informații despre tehnicile de pescuit, ci și perspective asupra mediului natural și culturilor locale. Eugen Roibu a fost apreciat pentru stilul său calm și explicativ, care a făcut ca fiecare episod să fie accesibil atât pasionaților de pescuit, cât și celor care urmăreau emisiunea din interes pentru natură și recreere.

Colaborarea sa cu Victor Țăruș, unul dintre colegii săi permanenți, a contribuit la dinamica emisiunii și la diversitatea segmentelor prezentate. Mai târziu, alături de Ștefan Stoica, Eugen Roibu a continuat să exploreze diverse locații de pescuit, oferind telespectatorilor o experiență aproape reală, de parcă aceștia ar fi participat direct la expedițiile sale.

De-a lungul timpului, emisiunea a documentat atât pescuitul sportiv, cât și pe cel recreativ, prezentând competiții, excursii și diverse tehnici de capturare a diferitelor specii de pește, în special a celor din Delta Dunării. Prin aceste abordări, Eugen Roibu a adus în atenția publicului importanța cunoașterii mediului înconjurător și a modului în care pescuitul poate fi practicat responsabil.

Colectivul TVR și colegii apropiați au transmis mesaje de condoleanțe familiei și comunității de telespectatori. Profesionalismul și pasiunea lui Eugen Roibu au fost evidențiate constant, iar dedicarea sa pentru emisiune a fost subliniată de fiecare dintre cei care au lucrat alături de el.