Ajutorul de deces este o plată unică în caz de deces. Nu toate țările membre din Uniunea Europeană plătesc acest tip de ajutor financiar.

Înainte de a-l solicita, trebuie să verificați în sistemul de securitate socială al cărei țări a fost asigurată ruda decedată dacă țara respectivă acordă ajutoare de deces, ce condiții se aplică plății ajutoarelor de deces în țara respectivă și dacă sunt îndeplinite condițiile în cauză. Întotdeauna trebuie să depuneți cererea la autoritatea pentru securitate socială la care a fost afiliată ruda decedată, în statul în care a locuit ultima dată. Autoritățile naționale vor analiza cererea dumneavoastră și o vor transmite statului responsabil.

Atenție! Dacă ruda decedată primea pensie din mai multe țări membre ale Uniunii Europene, țara care ar trebui să plătească ajutorul de deces și/sau pensia de urmaș este:

fie țara în care a locuit ultima dată ruda decedată, cu condiția să fi primit o pensie acolo;

fie țara în care a cotizat cel mai mult la fondul de securitate socială.

În ambele cazuri, cererea se depune la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în țara în care a locuit. Aceste norme se aplică indiferent dacă ruda decedată era sau nu la pensie.

În Portugalia, de exemplu, indemnizația de deces este o plată unică efectuată membrilor familiei unei persoane decedate care a fost beneficiară de Securitate Socială sau de Asigurare Socială Voluntară, pentru a compensa cheltuielile ocazionate de decesul acesteia și pentru a facilita reorganizarea vieții de familie.

Persoanele care au următoarele relații cu persoana decedată pot avea dreptul la indemnizații de deces:

soț/soție:

divorț sau separare legală – În cazul separării persoanelor de bunuri și al divorțului, persoana supraviețuitoare are dreptul la prestație numai în unul din următoarele două cazuri:

dacă, la momentul decesului, defunctul primea pensie alimentară de la defunct, decretată sau aprobată de instanță;

dacă pensia alimentară nu i-a fost acordată din cauza unei lipse de capacitate economică a persoanei decedate, recunoscută judiciar;

căsătorie în uniune de fapt: În cazurile de căsătorie în uniune de fapt, dreptul la prestații de deces este posibil numai dacă nici persoana decedată, nici persoana supraviețuitoare nu au fost căsătorite cu alte persoane.

ascendenții (părinți, bunici, străbunici) au dreptul la indemnizație de deces, cu condiția să se afle în întreținerea persoanei decedate la momentul decesului și dacă nu există soț/soție/partener, fost soț/soție sau descendenți ai persoanei decedate care să aibă dreptul la indemnizație de deces.

Atenție! În cazul în care nu există membri ai familiei care să îndeplinească condițiile descrise mai sus, indemnizația de deces poate fi acordată și altor rude, în linie directă și până la gradul al III-lea în linie colaterală, și anume: frați, unchi și nepoți, socri, tați vitregi sau mame vitrege, gineri, nore sau părinții socrilor sau ai părinților vitregi, copiii copiilor vitregi, cumnați, copiii cumnaților, frații/surorile socrilor sau ale părinților vitregi, cu condiția ca aceștia să fi fost în întreținerea persoanei decedate la momentul decesului acesteia.

În Portugalia, indemnizația de deces trebuie solicitată în termen de 180 de zile de la data înregistrării decesului.

În Germania, în schimb, indemnizațiile de deces sprijină rudele persoanelor decedate care erau acoperite de asigurarea legală de accidente. Asociația relevantă de asigurare de răspundere civilă a angajatorilor sau fondul de asigurare de accidente plătește indemnizația de deces, astfel încât să nu trebuiască să plătiți singur cheltuielile de înmormântare.

În, Germania, nu este necesară depunerea unei cereri. Aici, veți primi prestații în caz de deces dacă: