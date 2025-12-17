Potrivit unui comunicat transmis de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, textul negociat la nivel european ar elimina trasabilitatea și etichetarea pentru categoria NGT1. În plus, documentul ar permite brevetarea unor trăsături genetice naturale și ar reduce semnificativ autonomia fermierilor.

Reprezentanții organizațiilor susțin că aceste schimbări ar afecta direct capacitatea fermierilor de a controla producția și ar crea riscuri majore pentru exporturile agricole. Ei atrag atenția că multe piețe terțe nu recunosc noile tehnici genomice ca fiind echivalente ameliorării convenționale și le tratează similar organismelor modificate genetic.

„Un aspect deosebit de important este că scrisoarea este semnată împreună atât de organizaţiile fermierilor comerciali, de organizaţiile profesionale ale amelioratorilor şi producătorilor de sămânţă cât şi de organizaţiile micilor producători, apicultori şi organizaţii de mediu ale societăţii civile. Este un demers rar întâlnit, care demonstrează gravitatea situaţiei şi consensul larg privind necesitatea protejării agriculturii şi sustenabilităţii”, se menţionează în comunicat.

Organizațiile semnatare consideră că dereglementarea ar putea expune România unei dependențe accentuate față de marile companii multinaționale din biotehnologie și industria semințelor. Această situație ar crea premisele unui control aproape total asupra materialului genetic și asupra accesului la sămânță.

În comunicat se subliniază că sectorul de ameliorare autohton și cercetarea publică ar fi grav afectate. Asociația Multiplicatorilor de Semințe și Material Săditor avertizează că pierderea controlului asupra semințelor ar afecta întreg lanțul valoric agricol, nu doar fermierii.

Un element remarcat de semnatari este faptul că demersul este susținut simultan de fermieri comerciali, producători mici, apicultori, amelioratori și organizații de mediu. Potrivit acestora, un asemenea consens este rar și reflectă gravitatea situației.

Reprezentanții Ecoruralis au transmis că organizațiile nu se opun cercetării sau inovației în ameliorarea plantelor. Ei precizează însă că resping o dereglementare care ar elimina trasabilitatea, coexistența și responsabilitățile clare, transferând riscurile exclusiv asupra fermierilor.

„Ne opunem însă unei dereglementări prost concepute, care elimină garanţii esenţiale (trasabilitate, coexistenţă, responsabilităţi clare), extinde efectele brevetării şi transferă în mod nedrept riscurile şi costurile exclusiv asupra fermierilor, care rămân captivi într-un sistem controlat de deţinătorii de drepturi şi de accesul la materialul genetic”, au transmis reprezentanţii Ecoruralis.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare avertizează că compromisul discutat la nivelul Consiliului UE ar putea elimina tehnologii deja utilizate de fermieri. Potrivit organizației, soluții precum Clearfield și Express ar fi încadrate ca NGT-2 și supuse acelorași reguli ca organismele modificate genetic.

Această schimbare ar aduce costuri mai mari pentru fermieri și o dependență crescută de deținătorii de brevete, fără beneficii concrete pentru productivitate sau reziliență.

„În numele rezilienţei ni s-au promis plante mai rezistente la secetă şi dăunători, însă compromisul Consiliului UE ne lasă fără tehnologiile existente precum Clearfield şi Express, încadrate direct ca NGT-2 şi supuse aceloraşi reguli ca organismele modificate genetic, fără beneficii reale pentru fermieri, dar cu costuri mai mari şi o dependenţă tot mai accentuată de deţinătorii de brevete”, avertizează reprezentanţii Alianţei.

Organizațiile cer restabilirea trasabilității și etichetării obligatorii pe întreg lanțul de comercializare. De asemenea, solicită interzicerea brevetării caracteristicilor genetice naturale și revenirea la evaluarea de risc individuală pentru fiecare varietate NGT.

Alte cerințe vizează stabilirea unor reguli clare de coexistență, protejarea fermierilor și apicultorilor de contaminare, eliminarea restricțiilor privind schimbul de semințe și protejarea soiurilor locale. În lipsa acestor condiții, semnatarii solicită explicit ca România să voteze împotriva acordului final în Consiliul UE.