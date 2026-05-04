Fermierii cer majorarea plafonului de rambursare a TVA la 500.000 de lei

Asociația „Forța Fermierilor” a înaintat Ministerului Finanțelor o solicitare oficială privind creșterea plafonului lunar de rambursare a TVA până la 500.000 de lei. Demersul vine în urma unor consultări rapide cu agricultorii membri, care reclamă dificultăți tot mai mari în gestionarea fluxurilor financiare.

Potrivit reprezentanților sectorului, măsura ar fi esențială pentru a debloca lichiditățile necesare desfășurării activităților agricole, în contextul în care costurile pentru inputuri continuă să crească accelerat.

Într-o adresare oficială semnată pe 4 mai 2026 și transmisă ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, agricultorii atrag atenția că „mecanismul simplificat de rambursare a TVA, anunțat de Guvern la începutul lunii martie, nu a devenit funcțional nici în martie, nici în aprilie”.

Această întârziere, susțin fermierii, anulează scopul inițial al măsurii și pune o presiune suplimentară pe un sector deja vulnerabil.

Autoritățile au justificat introducerea mecanismului prin necesitatea de a compensa efectele creșterii prețurilor. În multe cazuri, agricultorii nu au încasări din vânzarea producției, dar sunt obligați să continue achizițiile de semințe, îngrășăminte și combustibil la prețuri tot mai ridicate.

Pentru susținerea acestui sistem, Guvernul a anunțat alocări de aproximativ 200 de milioane de lei. Cu toate acestea, banii nu ajung efectiv la beneficiari, susțin reprezentanții fermierilor.

Asociația „Forța Fermierilor” explică faptul că principalele probleme țin de cadrul legislativ incomplet și de modul în care acesta este aplicat. Mai exact, organizația invocă „carențele legislative și/sau a interpretărilor eronate ale prevederilor de către Serviciul Fiscal de Stat”, drept cauze ale blocajului.

În lipsa unei aplicări clare și unitare a regulilor, mecanismul nu a fost pus în practică, iar situația financiară a agricultorilor continuă să se deterioreze.

Reprezentanții sectorului avertizează că, fără măsuri rapide, fermele riscă să intre într-un blocaj financiar sever. Lipsa rambursărilor de TVA afectează direct capacitatea agricultorilor de a-și susține activitatea curentă și de a pregăti noile cicluri de producție.

În acest context, majorarea plafonului de rambursare și operaționalizarea urgentă a mecanismului devin, potrivit fermierilor, condiții esențiale pentru stabilizarea sectorului agricol.