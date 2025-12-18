Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, la Prima News, că, în prezent, Guvernul Bolojan a oprit creșterea pensiilor prin pachetul 1 și că orice discuție despre majorarea lor ar trebui să aibă loc abia atunci când se pregătește următorul buget. El a precizat că, deocamdată, aceasta este situația și nu vrea să facă speculații despre viitor.

„În acest moment, guvernul Bolojan, prin pachetul 1, a îngheţat aceste creşteri şi cred că orice altă discuţie trebuie să aibă loc abia în perspectiva facerii următorului buget, dar nu aş vrea să mă hazardez. Deocamdată, aceasta este situaţia de fapt”, a spus Manole.

Deși creșterea pensiilor a fost oprită momentan, ministrul Muncii a subliniat că Executivul caută soluții pentru a sprijini pensionarii cei mai afectați de scumpiri. În acest context, se discută acordarea unui ajutor financiar punctual pentru cei cu pensii mici, ca măsură compensatorie pentru dificultățile actuale.

Mai exact, Manole a spus că, deși Guvernul Bolojan a oprit creșterea pensiilor prin primul pachet de măsuri fiscale, se discută totuși despre acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici, puternic afectați de scumpiri. El a precizat că anul acesta s-au acordat 800 de lei în două tranșe, câte 400 de lei în aprilie și decembrie, și că se analizează oferirea unui sprijin similar și în 2026.

Ministerul Muncii vrea să ajute în special persoanele cu pensii mai mici decât pragul de 2.574 de lei, care au cea mai mare nevoie de sprijin din cauza creșterii prețurilor, a spus el.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie. Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a precizat Manole la alt post de televiziune.

În timp ce se analizează sprijinul financiar pentru pensionarii cu venituri mici, ministrul Muncii a atras atenția că și alocațiile pentru copii, momentan înghețate, ar trebui regândite. Aceasta ar putea fi o altă formă de ajutor financiar pentru cei mai vulnerabili pentru a reduce efectele sărăciei și creșterea prețurilor asupra familiilor.

Mai precis, Manole este de părere că ar trebui să se reanalizeze problema alocațiilor pentru copii, care în prezent sunt înghețate prin decizia Guvernului Bolojan. El a explicat că impactul bugetar ar fi mare pentru că bugetul are deja probleme, dar consideră că economiile nu ar trebui să înceapă de la alocațiile copiilor. Manole a precizat că indexarea alocațiilor ar fi o idee bună, deoarece aceste sume ajută la reducerea sărăciei în rândul copiilor, și că această măsură merită să fie regândită.