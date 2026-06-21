Ultimatum în PNL: cinci lideri importanți, somați să demisioneze

Reprezentanții Partidului Național Liberal reuniți la congres au adoptat o decizie cu impact direct asupra mai multor lideri importanți ai formațiunii. Votul exprimat a fost unul favorabil solicitării de demisie pentru un grup de membri marcanți ai partidului. Lista îi include pe Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma.

Potrivit hotărârii, termenul limită stabilit pentru depunerea demisiilor este luni, ora 12:00. În lipsa acestui pas, conducerea liberală urmează să activeze mecanismele statutare pentru excludere. Măsura a fost formulată ca o etapă obligatorie în urma votului exprimat de delegați. Documentul adoptat face referire la încălcarea unor obligații interne ale formațiunii.

În timpul ședinței, Robert Sighiartău a prezentat poziția oficială a congresului, citind textul rezoluției. Declarația a vizat comportamentul unor membri ai partidului și modul în care aceștia s-ar fi raportat la deciziile interne.

„O altă hotărâre importantă, care e menită să aducă o clarificare morală și o separare a apelor în Partidul Național Liberal, o să dau citire articolului 1. Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rares Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal participând la acțiuni și de mersuri contrare interesului partidului”, a afirmat Robert Sighiartău.

Rezoluția adoptată stabilește că persoanele menționate trebuie să își prezinte demisia din calitatea de membri ai formațiunii. Documentul a fost votat de delegați în unanimitate, conform procedurii congresului.

„În consecință, Congresul, întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal”, a mai transmis Sighiartău.

Hotărârea mai prevede că structurile de conducere ale partidului vor avea responsabilitatea de a aplica pașii prevăzuți de statut în cazul neîndeplinirii condițiilor stabilite. Termenul-limită devine astfel element central al deciziei adoptate de congres.

Congresul a reconfirmat și direcția politică stabilită anterior de conducerea extinsă a liberalilor. Documentul menține poziția potrivit căreia partidul nu va intra într-o coaliție cu Partidul Social Democrat. În eventualitatea în care social-democrații ajung la guvernare, liberalii ar urma să treacă în opoziție.

Textul adoptat mai prevede că orice susținere sau participare la formarea unui guvern alături de social-democrați din partea unui membru PNL ar fi considerată abatere de la linia politică stabilită. În astfel de situații, măsura prevăzută este excluderea din partid, conform deciziei congresului.