Potrivit unei anchete publicate de PressOne și semnate de Emilia Șercan, mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar conține fragmente preluate din alte lucrări fără citare corespunzătoare.

Analiza indică faptul că 140 din cele 247 de pagini ale tezei ar include texte copiate, unele segmente întinzându-se pe zeci de pagini consecutive, fără ghilimele sau trimiteri academice clare. Informațiile au fost preluate și de Evenimentul Zilei, care a semnalat gravitatea acuzațiilor și potențialul impact public.

Acuzațiile apar într-un context sensibil pentru Justiția românească. Procedura de selecție pentru noii șefi ai DNA, DIICOT și Parchetului General este deja în desfășurare, iar rolul ministrului Justiției este unul central în acest proces.

Această suprapunere temporală a alimentat discuții privind posibile consecințe asupra credibilității procedurii și asupra stabilității politice din interiorul coaliției de guvernare.

Pentru a înțelege dacă momentul declanșării scandalului este întâmplător, a fost solicitată opinia jurnalistei Simona Ionescu, cu peste trei decenii de experiență în domeniul Justiției. Aceasta a explicat că, de-a lungul timpului, astfel de episoade au apărut frecvent în perioade de schimbări importante în structurile judiciare.

„Nu este prima dată când se întâmplă astfel de atacuri mediatice atunci când au loc schimbări în organigramele din Justiție sau când sunt vizați magistrați care nu au răspuns pozitiv liniilor directoare venite din zona politicului. Aceste lucruri s-au petrecut constant în ultimele două decenii, iar arhivele de presă stau mărturie.”

În analiza sa, ea a arătat că funcția ocupată de ministru este cea care generează vulnerabilitate, nu neapărat profilul personal al acestuia. Potrivit jurnalistei, miza ar fi controlul procedurilor de numire la vârful parchetelor, iar cei nemulțumiți de pierderea influenței din perioade anterioare ar putea avea un interes direct.

„Cred că în acest moment ministrul Radu Marinescu, un avocat care nu a activat ca un politician reprezentativ, este o țintă.” „Categoric, miza este decredibilizarea lui Radu Marinescu și schimbarea sa. Funcția de ministru al Justiției este cea care contează, pentru că ea presupune numirile la Parchetul General, DNA și DIICOT.”

În acest context, Simona Ionescu a amintit și reapariția unor stenograme mai vechi, publicate inclusiv de G4Media, care ar indica discuții între reprezentanți ai ONG-ului Freedom House și un procuror DNA. Potrivit interpretării sale, aceste documente ar sugera tentative de coordonare mediatică împotriva unor magistrați, inclusiv Lia Savonea.

Jurnalista a apreciat că reacția ministrului Justiției era necesară. Ea a subliniat că simpla existență a unor suspiciuni nu ar justifica suspendarea procedurilor sau o demisie automată.

„Nu pot spune nici că a reacționat bine, nici că a reacționat rău, dar era necesar să reacționeze.” „Ar fi fost aberant să-și anunțe demisia doar pentru că există suspiciuni sau pentru ce s-a promovat în reportajul Recorder.”

În opinia sa, este de așteptat ca Ministerul Justiției, CSM și președintele României, Nicușor Dan, să continue demersurile instituționale conform cadrului legal, în pofida presiunii publice generate de acest scandal.