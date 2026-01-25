Comitetul Director al Spitalului Clinic Colțea a transmis, duminică, un comunicat de presă prin care cere, „într-un mod constructiv”, reanalizarea și completarea Hotărârii de Guvern aflate în transparență decizională, care stabilește criteriile de încadrare a spitalelor de importanță strategică.

Potrivit conducerii unității medicale, actuala formă a actului normativ nu reflectă capacitatea funcțională și rolul strategic real al unor domenii medicale esențiale, motiv pentru care solicită modificarea prevederilor art. 6, lit. b).

”În prezent, în art. 6, lit. b) din Hotărârea de Guvern – secţiune în care se încadrează Spitalul Clinic Colţea – este complet ignorat ansamblul specializărilor critice: oncologie, ORL oncologică şi hemato-oncologie, specializări care reliefează în mod evident necesitatea integrării acestora în actul normativ, în considerarea importanţei lor strategice. Menţionăm faptul că Spitalul Clinic Colţea funcţionează ca unitate de primă linie în sistemul de urgenţă, fiind primul spital cu adresabilitate din Municipiul Bucureşti pentru cazurile de oncologie şi ORL oncologică. La nivelul spitalului, funcţionează şi Centrul de Excelenţă în Chirurgia Oncologică Cervico-Facială „Prof. Dr. Cristian Radu Popescu”. De asemenea, numeroase spitale judeţene din regiunea Moldovei şi sudul României direcţionează cazuri de urgenţă oncologică ORL către unitatea noastră”, se arată în comunicat.

Reprezentanții spitalului subliniază că Spitalul Clinic Colțea are cea mai ridicată complexitate în chirurgia oncologică ORL din România și funcționează în baza Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului, în conformitate cu Legea nr. 293/2022.

Totodată, conducerea solicită clarificări privind declasificarea unității din categoria spitalelor cu nivel foarte înalt de competență.

”În acest context, este justificat să solicităm clarificări cu privire la motivele reale care au condus la excluderea şi declasificarea din categoria spitalelor cu nivel de competenţă foarte înalt IM, unde ne situam încadraţi în prezent prin OMS nr. 1408/2010. Specialitatea ORL este esenţială în managementul urgenţelor respiratorii, al hemoragiilor şi al traumatismelor cervico-faciale, fiind integrată în fluxul de urgenţă al spitalului. Existenţa şi funcţionarea în regim 24/24 a secţiilor ATI, radiologie, CT şi laborator, în condiţiile în care institute de renume, incluse în lista strategică, nu asigură linii de continuitate şi gărzi în aceste specialităţi, ne îndreptăţeşte să solicităm rămânerea Spitalului Clinic Colţea ca spital monoprofil hemato-oncologic în lista şi criteriile prevăzute la art. 6, lit. b), ca spital strategic. Din punct de vedere al istoricului unităţii, fără o legătură directă, dar cu rol de contextualizare, Spitalul Clinic Colţea a fost spital de primă adresabilitate în evenimente istorice majore şi situaţii de catastrofă, precum Cutremurul din 1977, Revoluţia din 1989, incendiul din clubul Colectiv şi pandemia COVID-19”, subliniază conducerea spitalului.

Potrivit reprezentanților Spitalului Colțea, excluderea din lista spitalelor strategice va avea consecințe directe asupra alocării fondurilor, în baza Legii nr. 163/2025.

Conducerea citează explicit prevederile legale care permit alocări diferențiate pentru unitățile cu rol strategic sau complexitate ridicată.

Apel direct către premierul Ilie Bolojan