Luni dimineață, deputatul Victor Ponta a scris despre declarațiile nefericite ale ministrului Apărării, Radu Miruță, legate de patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. El a spus că, dacă e ziua de naștere a lui Ceaușescu, ar trebui să facem mai mult decât să ne mirăm de prostiile spuse de Miruță la o întrebare prea simplă.

Ponta și-a pus o întrebare simplă: ultimul ministru al Apărării al lui Ceaușescu, Vasile Milea, s-a sinucis pentru că nu voia să dea ordin armatei să tragă în oameni. El se întreba dacă actualul ministru ar fi capabil de un gest asemănător.

Ponta a amintit că Petre Pandrea descria comunismul ca „o dictatură a slujitorimii” și a întrebat dacă România din 2026 nu arată cam la fel. El credea că, de ziua lui Ceaușescu, ar trebui să ne gândim nu doar la greșelile lui Miruță, ci și la domeniile în care ne-am schimbat în bine și în care în rău.

Deputatul a spus că se întreabă de ce politicienii de azi sunt mai incompetenți și slab pregătiți decât cei de pe vremea lui Ceaușescu. El s-a întrebat de ce liderii politici sunt adesea antipatrioți, lucrând alături de ONG-uri cu interese străine României. Ponta a criticat faptul că politicieni ca Miruță sau Buzoianu ajung în funcții fără nicio pregătire, pentru că „așa i-a pus Partidul”, cum se făcea pe vremea lui Ceaușescu.

El a remarcat că, în anii ’70, România era importantă pe scena internațională, iar astăzi este nesemnificativă și nepregătită pentru schimbările globale. El s-a întrebat cum s-a ajuns de la zero datorii pe vremea lui Ceaușescu la aproape 250 de miliarde de dolari datorie astăzi și cum am pierdut peste 5 milioane de români care au fost nevoiți să plece din țară.

Ponta a spus că, deși Miruță spune prostii la televizor, acestea ne dau ocazia să ne punem întrebări serioase și să reflectăm la ce e cu adevărat important. El a insistat că generațiile tinere, care nu au trăit comunismul, merită să știe adevărul și s-a întrebat dacă avem curajul să răspundem sincer sau vom rămâne prizonieri ai propagandei.

„Să încep și eu cu o întrebare simplă. Ultimul ministru al Apărării al lui Ceaușescu, Vasile Milea, a preferat să se sinucidă decât să dea ordin armatei să tragă în oameni. Îl vedeți pe actualul ministru al Apărării capabil de un asemenea gest?

Petre Pandrea descria comunismul drept «o dictatură a slujitorimii». Oare România, în 2026, nu arată la fel?

Dacă tot este ziua de naștere a lui Ceaușescu, cred că ar trebui să facem mai mult decât să ne minunăm de prostiile colosale spuse de Miruta la o întrebare mult prea simplistă. Ar trebui să ne întrebăm, dincolo de privațiuni, abuzuri și aberații, în ce domenii ne-am schimbat în bine și în care în rău.

De ce am ajuns ca oamenii politici să fie chiar mai incompetenți și mai slab pregătiți decât pe vremea lui Ceaușescu?

De ce am ajuns ca liderii politici să fie categoric antipatrioți, lucrând aproape exclusiv alături de niște ONG-uri care primesc și promovează interese străine României și contrare voinței poporului român?

De ce politruci sicofanți precum Miruta sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire, cu explicația ceaușistă că „acolo i-a pus Partidul”?

De ce, în anii ’70, România lui Ceaușescu era un jucător important în politica externă, iar astăzi suntem total insignifianți, ridicoli si total neadaptați într-o lume aflată în schimbare?

Cum am ajuns de la zero datorii pe vremea lui Ceaușescu (ceea ce a fost tragic pentru nivelul de trai al românilor) la o datorie actuală de aproape 250 de miliarde de dolari?

Cum am pierdut peste 5 milioane de români, nevoiți să plece din țară?

Prostiile nesfârșite spuse de Miruta la televiziuni ne dau, totuși, ocazia să punem întrebări serioase și să ne gândim la lucrurile cu adevărat importante. Pentru că generațiile noi, care nu au trăit în comunism, merită să afle adevărul.

Avem curajul să răspundem onest și direct? Sau rămânem prizonierii șabloanelor propagandei?

Eu asta fac”, a scris Ponta pe contul său de Facebook.

Cu o zi înainte, ministrul Apărării, Radu Miruță, a stârnit controverse după ce a fost întrebat dacă îl consideră pe Nicolae Ceaușescu patriot. El nu a răspuns clar „da” sau „nu”, ci a spus că există argumente atât pentru, cât și împotriva acestei idei.

Miruță a explicat că, din punctul lui de vedere, cea mai mare problemă a fost că Ceaușescu nu a folosit la capacitate maximă inteligența și talentul oamenilor. El a spus că trimiterea oamenilor deștepți la Canalul Dunăre–Marea Neagră doar pentru a nu-și pierde puterea a fost un gest care nu a ajutat România să evolueze. Când i s-a reamintit că lucrările mari de la Canal au început mai ales pe vremea lui Gheorghiu-Dej, Miruță a vorbit și despre industrializarea țării și dezvoltarea economică promovată de Ceaușescu, dar a subliniat că metodele lui au izolat România de restul lumii.

Chiar dacă moderatorul a cerut un răspuns clar, Miruță a rămas ambiguu, spunând că a explicat atât motivele pentru care unii ar putea considera că Ceaușescu a fost patriot, cât și motivele pentru care nu a fost. La final, el a spus că, în opinia sa, România se descurcă mai bine astăzi.

Duminică seara, Miruță a revenit cu clarificări după mesajul IICCMER. El a explicat că a vrut să discute și despre motivul pentru care unii români încă văd pe Ceaușescu ca pe un erou, mai ales că aproape jumătate dintre cetățeni simt nostalgie pentru comunism. Ministrul a admis că ar fi putut să nuanțeze mai bine răspunsul.

Miruță a mai zis că sacrificarea bunăstării, libertății sau demnității pentru un proiect personal de putere nu poate fi patriotism. El a explicat că nu e suficient să spui „nu a fost patriot”, ci trebuie să arăți de ce: pentru că a distrus vieți, a suprimat libertatea, a distrus economia și a condamnat România la frică și izolare. Ministrul Apărării a subliniat că doar prin dialog deschis și argumente se poate încheia corect discuția despre trecut și a recunoscut că răspunsul său putea fi mai clar și mai nuanțat.