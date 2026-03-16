Ministrul Muncii, Florin Manole, a reacționat public după afirmațiile ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, privind un presupus „miliard de euro pentru seniori” din fonduri europene, prezentat ca alternativă la Pachetul de Solidaritate destinat pensionarilor cu venituri mici.

Florin Manole a calificat această declarație drept falsă și a subliniat că discuțiile despre sprijinul social trebuie să fie conduse cu bun-simț, respectând realitățile persoanelor vulnerabile. El a menționat că Pachetul de Solidaritate nu are scop electoral, ci răspunde nevoilor reale ale familiilor vulnerabile, pensionarilor cu venituri mici, persoanelor cu dizabilități și copiilor aflați în dificultate.

Ministrul a explicat, pe pagina sa de Facebook, logica pachetului: un copil cu handicap mediu ar urma să primească un sprijin care crește de la 80 la 199 de lei, o mamă singură cu trei copii de la 273 la 447 de lei, iar un pensionar cu pensie sub 1.500 de lei ar primi 1.000 de lei, împărțiți în două tranșe, de Paște și de Crăciun.

Alte categorii vizate includ copiii cu handicap accentuat și grav, familiile nevoiașe și pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei. Manole a subliniat că aceste sume reprezintă măsuri minimale de sprijin, nu privilegii, și că a spune că sunt acordate din motive politice este rușinos.

Referitor la afirmațiile despre „miliardul de euro pentru seniori”, ministrul Muncii a clarificat că suma invocată nu există în forma prezentată. În cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS), există o finanțare de aproximativ 815 milioane de euro, însă aceasta nu este destinată exclusiv persoanelor vârstnice.

Fondurile vizează dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comunități rurale, reprezentând aproximativ 70% din localitățile rurale ale României, și urmăresc creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei pentru persoanele vulnerabile.

Florin Manole a explicat că peste 450.000 de persoane vor beneficia de aceste servicii, incluzând acces la sănătate, educație, locuire sau documente de identitate.

Fondurile sunt alocate în funcție de analize de nevoi locale, asumate de primarii celor 2.000 de comunități, iar contractele cu peste 1.450 de primării sunt deja semnate. Programul este în derulare, primele plăți, în valoare de 10 milioane de euro, fiind efectuate pentru aproximativ 100 de localități.

În cadrul PIDS există și o prioritate dedicată serviciilor pentru persoanele vârstnice, cu o alocare de aproximativ 126 milioane de euro pentru centre de zi, locuințe sociale sau adaptarea locuințelor.

Florin Manole a precizat că aceste proiecte sunt deja în implementare sau evaluare și nu pot fi redirecționate. El a subliniat necesitatea ca dezbaterea publică să se bazeze pe date reale și nu pe interpretări convenabile.