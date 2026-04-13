Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabilă în intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 15 aprilie, ora 06:00.

Avertizarea vizează intensificări susținute ale vântului, în special în zonele montane, unde rafalele pot deveni periculoase.

”În intervalul menţionat, local în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80…90 km/h”, precizează ANM.

Specialiștii atrag atenția că astfel de valori pot produce disconfort accentuat, pot afecta traficul rutier și pot genera probleme în zonele expuse, în special la altitudini mari.

Deși avertizarea oficială vizează Caraș-Severin, meteorologii semnalează că intensificări ale vântului vor apărea și în alte zone ale țării, însă pe suprafețe mai restrânse.

În aceste regiuni, viteza vântului va fi, în general, de 40–45 km/h, fără a depăși pragurile necesare pentru emiterea unor coduri de avertizare.

Totuși, alternanța dintre perioadele mai calme și episoadele de vânt poate accentua senzația de răcire și poate influența condițiile de deplasare, mai ales în zonele deschise sau pe drumurile naționale.

În București, prognoza indică o evoluție favorabilă din punct de vedere termic, cu valori apropiate de normalul perioadei la începutul săptămânii și o încălzire treptată ulterior.

Luni – 13 aprilie 2026

Prima zi a săptămânii aduce o vreme relativ stabilă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Maximele termice se vor situa în jurul valorilor de 16–17 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî la 4–6 grade.

Marți – 14 aprilie 2026

Ziua de marți aduce o ușoară schimbare în aspectul vremii. Cerul devine mai mult noros, iar vântul va avea unele intensificări temporare.

Rafalele pot ajunge la 40–45 km/h, în special pe parcursul zilei.

Maxima va fi de 15–16 grade Celsius, iar minima se va menține în intervalul 4–6 grade.

În a doua parte a intervalului analizat, meteorologii estimează o creștere constantă a temperaturilor în Capitală, semn că primăvara începe să se instaleze mai clar.

Miercuri – 15 aprilie

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat.

Maxima termică va atinge aproximativ 17 grade, iar minima va urca ușor spre 6 grade.

Joi – 16 aprilie

Temperaturile continuă să crească. Cerul rămâne variabil, iar vântul va fi în general slab.

Maxima zilei va ajunge la 18 grade Celsius, în timp ce minima va rămâne în jurul valorii de 6 grade.

Vineri – 17 aprilie

Finalul săptămânii aduce cea mai caldă zi din interval.

Maxima termică va urca până la 20 de grade Celsius, în condițiile unui cer variabil și ale unui vânt slab.

Minima nocturnă va fi de aproximativ 5 grade.

Prognoza evidențiază un contrast clar între vestul țării, unde vântul puternic rămâne principalul fenomen de interes, și sud-est, unde temperaturile cresc treptat și vremea devine mai plăcută.

În timp ce în Caraș-Severin rafalele pot crea disconfort și pot afecta activitățile în aer liber, în București condițiile meteo devin tot mai favorabile, în special spre sfârșitul săptămânii.

Meteorologii recomandă prudență în zonele vizate de codul galben, în special în intervalele cu rafale puternice, unde pot apărea probleme precum căderi de obiecte sau dificultăți în trafic.

Pe termen scurt, tendința generală indică o stabilizare a vremii și o creștere treptată a temperaturilor, însă episoadele de vânt vor continua să apară izolat în mai multe regiuni ale țării.

Această evoluție reflectă caracterul variabil al lunii aprilie, în care alternanța între zile mai calde și fenomene de instabilitate atmosferică este frecventă.