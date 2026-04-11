Meteorologii anunță că, în noaptea de Înviere, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în toată țara, inclusiv în București.

În depresiuni, temperaturile minime pot coborî până la -5 grade Celsius, în timp ce pe litoral valorile vor fi cele mai ridicate, situându-se în jur de 5–6 grade Celsius. În Capitală, minimele vor fi cuprinse între 2 și 4 grade Celsius, în special în a doua parte a nopții.

De asemenea, sunt așteptate înnorări în estul țării, în special în Moldova, unde pot apărea ploi slabe și trecătoare. Probabilitatea de precipitații se menține și în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, iar în București sunt posibile doar câteva picături izolate de ploaie.

„În cursul nopţii care urmează, în Noaptea de Înviere, ne aşteptăm ca, din punct de vedere termic, să avem în continuare parte de o vreme mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an. În depresiuni, minimele vor coborî chiar în jurul a -5 grade Celsius, însă în zona Litoralului vor fi cele mai ridicate valori termice din cursul nopţii, în jur de 5, poate chiar 6 grade Celsius. În zona Capitalei, estimăm în continuare o minimă termică cuprinsă între 2 şi 4 grade Celsius, cu precizarea că aceste valori minime din timpul nopţilor se realizează îndeobşte în a doua jumătate a nopţii. În acelaşi timp, vor fi şi înnorări, mai ales în partea de est a ţării, în special în zona Moldovei, unde mai sunt aşteptate ploi slabe şi trecătoare. Probabilitate de ploaie va mai fi şi în zona Dobrogei şi în jumătatea estică a Munteniei. Chiar şi în Capitală sunt condiţii reduse să fie câţiva stropi de ploaie”, a menţionat Păduraru.

Meteorologii anunță că în prima zi de Paște va avea loc o ușoară creștere a valorilor termice, cu maxime cuprinse între 9 și 17 grade Celsius la nivel național, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în sud-vestul țării.

În București, temperatura maximă va ajunge la 14–15 grade Celsius. Sunt așteptate și perioade cu soare, însă nu vor lipsi nici episoadele de ploi de scurtă durată.

De asemenea, înnorările vor persista în special în jumătatea de sud și sud-est a țării, unde se vor semnala în continuare averse izolate.

„În cursul zilei de mâine, prima zi de Paşte, ne aşteptăm la o uşoară creştere a valorilor termice. Astfel, în zona Capitalei, vom avea o maximă de 14, poate chiar 15 grade Celsius. Vor fi şi intervale cu soare, dar există în continuare condiţii pentru ploi de scurtă durată. În acelaşi timp, înnorările vor fi persistente, tot cam în jumătatea de sud şi de sud-est a ţării, şi ne aşteptăm în continuare la episoade scurte de ploaie. Temperaturile, la nivelul întregii ţări, vor fi cuprinse, în general, între 9 şi 17 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest a teritoriului”, a afirmat Oana Păduraru.

Meteorologii au precizat că, începând din a doua zi de Paște, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, iar temperaturile diurne vor depăși frecvent 15 grade Celsius.

Specialiștii ANM au explicat că, de luni, încălzirea va deveni mai semnificativă, mai ales în vestul țării, unde spre finalul săptămânii viitoare maximele pot atinge și chiar depăși 20–22 de grade Celsius. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne în general peste 15 grade.

Totodată, precipitațiile vor fi prezente doar pe arii restrânse, fiind slabe și de scurtă durată, fără episoade semnificative de ploi.