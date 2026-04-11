Prognoza meteo. Maximele zilei pornesc de la 7 grade în depresiuni și urcă până la aproximativ 16 grade în nord-vest, unde soarele își face apariția trecător.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea rămâne închisă pe tot parcursul zilei, cu ploi slabe și trecătoare. Vântul se intensifică, atingând rafale de până la 45 km/h, iar temperaturile nu vor depăși 10 grade la amiază. Noaptea, valorile coboară până la aproximativ 5 grade.

În Moldova de sud și nordul Munteniei, vremea va fi la fel de neplăcută, cu cer acoperit și ploi ocazionale. Vântul va avea intensificări, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul a 11–12 grade, ușor sub normalul perioadei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe pe parcursul zilei. La munte, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, pe fondul unui vânt ușor mai activ.

Temperaturile vor urca până la aproximativ 13 grade, iar ploile vor continua local și după lăsarea nopții.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi relativ bună, cu perioade în care soarele își face apariția. În Transilvania pot apărea trecător câțiva stropi de ploaie, însă temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă, ajungând la 15–16 grade.

În vestul țării, vremea va fi ușor mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de 14–15 grade. În Crișana se anunță o atmosferă mai însorită, în timp ce în Banat cerul va fi mai înnorat și sunt posibile ploi slabe, trecătoare.

În Transilvania, vremea va fi închisă, cu temperaturi mai scăzute în depresiuni și maxime de până la 14 grade în vestul provinciei. Local pot apărea ploi de scurtă durată, iar la munte, la altitudini mari, sunt posibile lapoviță și ninsori.

În Oltenia se anunță o zi cu înnorări persistente și ploi slabe, iar temperaturile la amiază nu vor depăși 11–12 grade, față de aproximativ 15 grade înregistrate ieri.

Și în sudul țării temperaturile sunt în scădere, vremea fiind ușor mai rece decât normalul perioadei. Soarele va lipsi în mare parte, iar ploile vor apărea trecător, în general slabe.

Vremea se răcește și în Capitală. După maxime de 14 grade ieri, astăzi temperatura nu va depăși 10 grade. Vor fi ploi slabe, iar vântul va sufla destul de puternic pe parcursul zilei. Noaptea rămâne instabilă, cu precipitații în continuare, iar dimineața se vor înregistra 4–5 grade.

La munte, atmosfera va fi închisă, cu temperaturi modeste și precipitații slabe în Carpații Meridionali și Orientali. La altitudini de peste 1500 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica pe creste, unde va putea atinge rafale de până la 70 km/h.