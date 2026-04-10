Preț carburanți vineri, 10 Aprilie. Piața carburanților din România traversează o perioadă de corecție, după creșterile semnificative din ultimele săptămâni. Cele mai recente ajustări de preț indică o tendință clară de ieftinire, resimțită atât în rețelele standard, cât și în cele premium.

În stațiile OMV Petrom, liderul pieței locale, prețul motorinei a scăzut până la aproximativ 9,58 lei/litru, apropiindu-se de pragul de 9,5 lei. Benzina standard a coborât, la rândul său, la circa 8,72 lei/litru. Aceste niveluri marchează o revenire la valorile înregistrate în a doua jumătate a lunii martie, după ce anterior carburanții atinseseră maxime lunare considerabile.

Aceeași tendință descendentă este vizibilă și în rețeaua premium a OMV, unde prețurile rămân ușor mai ridicate, dar au fost ajustate în jos. Motorina se comercializează în jurul valorii de 9,67 lei/litru, iar benzina la aproximativ 8,83 lei/litru, reflectând alinierea la dinamica generală a pieței.

În cazul Rompetrol, strategia de preț a fost mai mixtă. După reduceri semnificative aplicate anterior, compania a continuat să ieftinească ușor motorina, dar a operat o creștere a prețului benzinei. Astfel, benzina standard a ajuns la circa 9,11 lei/litru, iar motorina standard se situează în jurul valorii de 10,2 lei/litru.

Evoluția prețurilor la pompă este strâns legată de fluctuațiile cotațiilor internaționale ale țițeiului. În ultimele sesiuni de tranzacționare, petrolul a înregistrat o creștere moderată, însă s-a menținut sub pragul psihologic de 100 de dolari pe baril. Această stabilizare vine pe fondul unui climat geopolitic tensionat, în special în Orientul Mijlociu, unde situația rămâne incertă.

Volatilitatea ridicată a pieței globale continuă să influențeze costurile de achiziție și, implicit, prețurile finale la consumator. Chiar și în condițiile unei relative stabilizări, riscurile externe pot genera rapid noi variații de preț.

Pentru șoferi și companii, aceste ieftiniri aduc o ușoară relaxare a costurilor de transport. Revenirea la niveluri din martie sugerează o corecție temporară, nu neapărat o schimbare de trend pe termen lung.

Cât costă un plin de motorină vineri, 10 Aprilie?

Pentru un model Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 2021, calculul costului unui plin poate fi estimat destul de precis pornind de la două variabile esențiale: capacitatea rezervorului, de aproximativ 45 de litri, și prețul mediu al motorinei, situat în jurul valorii de 9,58 lei pe litru.

Aplicând formula clasică de calcul — capacitate rezervor înmulțită cu prețul pe litru — rezultă un cost de aproximativ 431 de lei pentru un plin complet.

În practică, suma poate varia ușor în funcție de stația aleasă și de fluctuațiile zilnice ale prețurilor. De exemplu, dacă motorina scade spre 9,50 lei/litru, costul total coboară spre aproximativ 427 de lei, în timp ce în cazul alimentării cu carburant premium, la circa 9,67 lei/litru, suma poate ajunge în jur de 435 de lei.

În utilizarea de zi cu zi, este important de menționat că rareori se alimentează exact capacitatea maximă a rezervorului, deoarece de regulă rămâne o cantitate de combustibil înainte de alimentare. Astfel, majoritatea șoferilor vor plăti, în mod obișnuit, între 380 și 420 de lei pentru o alimentare standard.

Din perspectiva eficienței, motorul 2.0 TDI rămâne o opțiune economică, cu un consum mediu real situat între 4,5 și 5 litri la 100 km. Acest lucru se traduce într-o autonomie considerabilă, de aproximativ 800 până la 1000 de kilometri cu un singur plin, în funcție de stilul de condus și condițiile de trafic.