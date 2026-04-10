În România, sistemul este deja funcțional la nivelul tuturor punctelor de trecere a frontierei externe începând din 2 martie 2026, potrivit informațiilor transmise de Poliţia de Frontieră. Implementarea a fost realizată etapizat, debutând în luna octombrie 2025 și continuând până la începutul lunii martie 2026, când sistemul a devenit complet operațional.

„Sistemul se aplică cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează şederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. EES înregistrează electronic datele de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi biometrice – imagine facială şi amprente digitale – şi calculează automat durata şederii legale”, explică Poliţia de Frontieră.

„La prima trecere a frontierei sunt colectate datele biometrice necesare creării unui profil individual, urmând ca la călătoriile ulterioare verificarea să se realizeze doar în baza unui element biometric (amprentele sau imaginea facială), contribuind la reducerea timpilor de aşteptare. Sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani, persoanele pentru care acest proces nu este posibil, precum şi titularii de permise de şedere sau vize de lungă durată emise de state membre ale Uniunii Europene. În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile legale de intrare, accesul este permis şi înregistrat electronic, iar persoanele sunt informate cu privire la durata autorizată a şederii. În caz contrar, refuzul intrării este înregistrat în sistem şi comunicat”, subliniază autoritățile.

„Datele colectate sunt stocate pentru perioade limitate, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, iar persoanele vizate beneficiază de drepturi privind accesul, rectificarea și ștergerea acestora. Odată cu implementarea sistemului la nivel european, a fost eliminată ștampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a fi afectate drepturile de circulație existente”, a completat Poliţia de Frontieră.

Potrivit autorităților, România își consolidează astfel rolul în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene, în cooperare cu partenerii instituționali europeni și naționali.