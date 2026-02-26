Prima întrevedere a premierului Ilie Bolojan la Bruxelles a avut loc cu Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă de drepturi sociale, competențe și locuri de muncă de calitate.

Discuțiile au vizat principalele provocări în îndeplinirea jaloanelor asumate și accelerarea implementării proiectelor, cu scopul de a debloca fondurile europene alocate României. Totodată, au fost analizate oportunități de atragere de resurse prin Fondul Social European Plus (FSE+), în special pentru politicile sociale și ocuparea forței de muncă. Premierul a precizat că Executivul intenționează să finalizeze săptămâna viitoare discuțiile privind bugetul, în paralel cu dezbaterile europene asupra viitorului cadru financiar multianual.

”Principalele provocări vizează îndeplinirea jaloanelor asumate şi accelerarea ritmului de implementare a proiectelor, obiectivul principal fiind deblocarea fondurilor europene alocate României. Au fost abordate şi aspecte din domeniul politicilor sociale. În acest sens, au fost explorate oportunităţi pentru atragerea de fonduri din Fondul Social European Plus (FSE+)”, arată Guvernul.

Agenda premierului Ilie Bolojan a inclus întrevederi cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie, și cu Ursula von der Leyen.

Principalele teme abordate au vizat situația economică a României, reducerea deficitului bugetar și ritmul reformelor. Pentru București, aceste discuții sunt cruciale, având în vedere că deblocarea unor tranșe din PNRR depinde direct de progresul măsurilor asumate.

Premierul Ilie Bolojan a efectuat joi o vizită neanunțată la Consulatul României din Bruxelles, un gest rar pentru un șef de Guvern aflat în deplasare oficială. Potrivit Executivului, vizita a avut ca scop verificarea directă a modului în care sunt deserviți cetățenii români care se prezintă la ghișeele consulare din Belgia.

Premierul Ilie Bolojan a urmărit personal timpii de așteptare, modul de desfășurare a fluxului de lucru, comunicarea funcționarilor cu cetățenii și procedurile pentru eliberarea documentelor de identitate, actelor notariale sau serviciilor de stare civilă. În timpul vizitei, acesta a discutat atât cu angajații consulatului, cât și cu românii aflați la coadă pentru diverse solicitări.

Demersul vine în contextul nemulțumirilor frecvente ale românilor din diaspora legate de programări dificile, aglomerație și întârzieri în soluționarea cererilor. Potrivit Guvernului, verificarea fără anunț prealabil a avut scopul de a oferi o imagine reală a situației de la fața locului. Pentru românii din Belgia, una dintre cele mai numeroase comunități din diaspora, consulatul reprezintă principalul punct de contact cu statul român, iar calitatea serviciilor este deosebit de importantă, mai ales în situații urgente.