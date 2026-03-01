Ayatollahul Alireza Arafi va conduce Iranul ca membru al consiliului interimar de conducere, care include președintele Masoud Pezeshkian, președintele Curții Supreme Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i și un cleric din Consiliul Gardienilor. Consiliul va asigura conducerea țării în perioada de tranziție, până la alegerea oficială a noului Lider Suprem.

Născut în 1959, în Meybod, Alireza Arafi este un cleric șiit cu o carieră extinsă în cadrul instituțiilor religioase și educaționale din Iran. Este membru al Consiliului Gardienilor și al Adunării Experților, șef al Bache-Kooni Basij, fost președinte al Universității Internaționale Al-Mustafa și lider al rugăciunii de vineri la Qom, precum și șef al Seminarului Iranian.

🚨 Ayatollah Ali Reza Arafi has been appointed to the interim leadership council, joining Iranian President Pezeshkian and the head of the judiciary. pic.twitter.com/lbY01dLTY2 — Intesar (@Intisarmehdi72) March 1, 2026

Președintele Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele președintelui iranian Masoud Pezeshkian după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, descriind evenimentul drept o crimă ce încalcă toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional.

Putin a adăugat că Khamenei va rămâne în memoria colectivă a Rusiei ca un om de stat remarcabil, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Rusia și Iran și la consolidarea acestora într-un parteneriat strategic cuprinzător, transmițând condoleanțe și sprijin sincer familiei, prietenilor liderului, guvernului și întregului popor iranian.

Amintim că Rusia este un partener comercial cheie și furnizor de arme și tehnologii pentru Iran. La rândul lui, purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe al Coreei de Nord a declarat că atacurile Israelului asupra Iranului și operațiunea militară a SUA constituie „agresiune ilegală” și o încălcare a suveranității naționale.